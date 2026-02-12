神戸のカルチャースペース『Otohatoba』が愛知・名古屋を股にかけた音楽イベント主催ツアー【神愛知戸 -SHACHIHOKO- ツアー】を３日間に渡り開催。

Otohatoba

兵庫・神戸の音楽スペースOtohatobaが、2026年春先に、昨年には東京都内で行なったライブハウス/クラブを巡るイベント主催ツアーを、本年は愛知・名古屋を舞台に敢行する。

神戸と愛知の更なる融合、そして友好を目指すべく当て文字で『神愛知戸 -SHACHIHOKO- ツアー』と名付けられたこの催しは、club buddha、薬膳BAR sakae、Gallery & Bar COMMONとそれぞれにシーンと特性を持った店舗を順に巡っていく。

その場所との相性や特性にに合わせながらコンセプトやラインナップが組まれており、5 star cowboyやPARKGOLFにOVERFALLなど昨年のリリースが話題になったアクトをはじめ、シーンを牽引する重鎮から注目度の高い若手までブッキング、そして何より特筆すべきはどの会場にも神戸、愛知に縁のあるアーティストが登場することである。

アーティストだけでなく、オーガナイザーや店舗も日本を巡っていくようになってきた令和のシーン。

点在するオルタナティブが線で結ばれ円を目指す日。

興味が湧いたら是非目撃してみてほしい。

各イベントの開催日程やラインナップは以下のようになっている。

(いずれも当日券のみ)

【神愛知戸 -SHACHIHOKO- ツアー】

[Day.1]

3/6(金) 22:00-29:00

@club buddha

\2900 (+1Drink Order)

⚪︎Live

5 star cowboy // Karavi Roushi // 没 // PICNIC YOU // bringlife // Pu＄h! // HekA // ラムファイター // 日本猿 // socket // Gassho // you geek

⚪︎DJ

nami de zzZ // Imkaka // nikegucci420 // che2

[Day.2]

3/7(土) 21:00-29:00

@薬膳BAR sakae

\2000 (+1Drink Order)

⚪︎Live

PARKGOLF // iga // mosho // YOU // Pu＄h! // AON

⚪︎DJ

Telematic Visions // yahmanfightclub // KYLE MIKASA // 澤村桃 // ohichaaan × Imkaka // kai to y anaga × mahiro // 津田 // ug_server

[Day.3]

3/8(日) 15:00-22:00

@Gallery & Bar COMMON

\2500 (+ 1Drink Order)

⚪︎Live

OVERFALL (Leo Iwamura // ShinyAppLe // Daisuke Kazaoka) // seep minutes // YNG JOE＄ // Kotaro Horiguchi // ふさえ

⚪︎DJ

caroline // YANSEI // GAL(OPERE crew) // atom(OPERE crew) // アクセサリ // fukushima × DJJJマッシブ

⚪︎Visual

Keiji Matsuoka

⚪︎Food

キッチンはわわ

⚪︎Incense

Jassy Burn