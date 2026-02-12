【受賞者発表】100名超のマーケターが選んだ「SATORIベストアワード2025」

SATORI株式会社

SATORI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：植山浩介）は、2026年2月6日（金）、顧客向けイベント「SATORIユーザー会 Vol.14～彩～」を開催いたしました。本イベント内にて、マーケターの挑戦を称える新たな表彰企画「SATORIベストアワード2025」を初開催しましたことをお知らせいたします。

本アワードは、単なる成果の追求に留まらず、業務への姿勢やプロセスに宿る“情熱”や“好奇心”に光を当てるものです。当日は、100名超（*）の来場者によるリアルタイム投票を実施し、各登壇者による事例発表の中から、最も参加者の心を動かしたマーケターが初代受賞者として選出されました。

（* 2026年2月6日開催「SATORIユーザー会 Vol.14」、参加者数107名。詳細は末尾「イベント開催概要」に記載）

イベント開催の背景

「SATORIユーザー会」は、マーケティング支援ツール「SATORI」をはじめ、マーケティングユニットサービスを含むSATORI株式会社が提供する各種サービスをご利用いただいているマーケター同士が、実践的なマーケティング事例の共有や交流を通じて学び合うことを目的に、継続的に開催している顧客向けイベントです。14回目の開催となる今回は、「彩」をテーマに、業界・企業規模・体制の異なるユーザーによる多様なマーケティング事例発表や、ゲスト講演、参加者同士の交流企画を実施しました。

会場には多くのユーザーが集い、登壇者の発表に対しての頷きや、ノベルティとして配布したメモパッドでメモを取る様子が見られるなど、終始熱量の高いイベントとなりました。

「SATORIベストアワード2025」について

今回新たに設けた「SATORIベストアワード2025」は、成果の大小だけではなく、

- 日々の業務に向き合う姿勢- 試行錯誤を重ねながら挑戦するプロセス- マーケティングに対する“情熱”や“好奇心”

といった点に光を当てることを目的としたアワードです。

主催者や審査員が選考する形式ではなく、同じマーケターとして参加した来場者自身が投票する形式を採用することで、共感や学びの視点から称え合う場を創出しました。

「SATORIベストアワード2025」受賞結果

当日の投票の結果、「SATORIベストアワード2025」は、新明和ソフトテクノロジ株式会社 山本 りか 氏が受賞しました。

山本氏は、「未経験ぼっちマーケターが前年度比800％のCVを達成した道！内製の限界も」をテーマに登壇。少人数体制でマーケティング組織を立ち上げ、「SATORI」とCMSを活用した内製運用により、コーポレートサイトからオウンドメディアまで段階的に施策を拡張し、試行錯誤を重ねながら前年度比800％のCVを達成した実践的な取り組みが、多くの参加者の共感と支持を集めました。これらの点が評価され、会場参加者による投票の結果、本アワードの受賞が決定しました。

また、ベストアワードにノミネートされた登壇者に対しても表彰を行い、登壇者同士が互いの取り組みを称え合う場面も見られました。

「SATORIベストアワード2025」受賞者コメント

新明和ソフトテクノロジ株式会社

山本 りか 氏

ベストアワードという形で評価していただき、心より嬉しく思います。2017年にぼっちでマーケティング部門を立ち上げてから8年間、正解のない中で手探りを続けてきました。今回このような形で頑張りを認めていただき、これまでの苦労が報われたように感じています。

ただし、これがゴールだとは思っていません。マーケティングを取り巻く環境は常に変化しており、立ち止まればすぐに通用しなくなります。今後も好奇心を忘れず、新しい施策に挑戦していきたいと考えています。

AIツールが欠かせない時代だからこそ、AIに使われるのではなく、AIを使いこなし、よい意味で楽をしながら、最高の成果を生み出せるマーケティング活動を続けていく所存です。

主催者コメント

SATORI株式会社 代表取締役

植山 浩介

今回は過去最高に素晴らしいユーザー会になりました！

リアルな場、手作りによる創意工夫、力強い事例発表、情熱溢れる対話。マーケティング手法やツールがいかに進化しようとも、私たちの心が動くのはやはり「人」の熱量です。

「チームの力があればもっと遠くに行ける」これは、私たちが大切にしているバリューのひとつですが、本ユーザー会は、お客様たちが、そして私たちが、会社や立場を超えて、一つのチームであることを体感できる貴重なイベントです。

私たちSATORIはこれからも進化を続けていきます。

イベント開催概要

イベント名：SATORIユーザー会 Vol.14 ～彩～

開催日：2026年2月6日（金）

場所：東京都内

主催：SATORI株式会社

参加者数：107名

内容：ユーザー事例発表、ゲスト講演、「SATORIベストアワード2025」表彰、懇親会

会社概要

会社名：SATORI株式会社

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前 9F

代表者：代表取締役 植山 浩介

設立年：2015年9月

資本金：45億2,320万円（払込済資本）※2025年3月末日時点

事業内容：マーケティングオートメーションツールの開発・提供

https://satori.marketing/

