土井木工、伐採された木の原産地が確認できる「TRACEABLE TREE」をWOODコレクション2026にて展示

土井木工株式会社

土井木工株式会社(本社：広島県府中市、代表取締役社長：土井啓嗣)は、家具に使用している木材の原産地を確認できる仕組み「TRACEBLE TREE」をWOODコレクション2026にて展示いたします。

TRACEABLE TREE

家具に刻印されたコードを専用ウェブサイトhttps://doi-traceable-tree.com/へ入力することで、伐採された木の原産地が特定できます。

土井木工は地域の木で製作したすべての家具にコードを刻印し可能な限り原産地が特定できる仕組み（トレーサビリティ）を創出します。

国内外で曖昧とされている産地偽装や違法伐採の減少を図り、ものづくりだけでなくもりづくりにも

深く関わっていきます。

伐採されたアベマキ

今回の展示では東広島市「ANAForest」で伐採されたアベマキ、庄原市内で伐採された里山広葉樹で

製作されたテーブル、チェア、ラックを展示いたします。

東広島市、庄原市、いずれも里山広葉樹再整備事業で伐採された広葉樹となります。

伐採前にはAIドローンにより資源量の確認が可能となっております。

アベマキのサイドテーブル

土井木工は自治体、森林組合、山林所有企業と連携し、里山資源の利活用と再生に向けた

リジェネラティブな里山づくりを目指していきます。

東広島市「DOI Forest」

展示会場

WOODコレクション2026

東京ビッグサイト西1・2ホール、アトリウム

2026年2月12日(木)10:00-17:30

2026年2月13日(金)10:00-16:30

https://www.mokucolle.com/

土井木工について

「人と素材にやさしい家具づくり」を理念とし広島県府中市にて1949年3月創業。

2018年より地域の木を活用した商品開発を開始。

現在、広島県・兵庫県・大阪府・京都府で伐採された里山材、街路樹などを製材し、乾燥中です。

独自のネットワークにより丸太の製材～乾燥～加工まで一貫して対応いたします。