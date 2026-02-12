【連続受賞】Anfini、ベストベンチャー100に3年連続選出

株式会社Anfini

戦略コンサルティングを主軸に、教育、AI、メディア、プラットフォーム事業など多角的な事業展開を行う株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、成長が期待されるベンチャー企業を選ぶ「ベストベンチャー100」に3年連続で選出されたことをお知らせいたします。

■ ベストベンチャー100とは

「ベストベンチャー100」とは、これからの成長が期待されるベンチャー企業100社限定で構成されるサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスです。

エントリーした企業の中から厳正な審査を経て選出された100社のみが「ベストベンチャー100」として紹介されます。成長性や将来性だけでなく、事業の独自性、ビジョン、組織づくり、社会的意義などを含めた総合的な観点から評価される点が特徴です。

サービス概要や審査内容については、以下をご参照ください。

・ベストベンチャー100について

https://best100.v-tsushin.jp/about/

・エントリーについて

https://best100.v-tsushin.jp/judge/

■ Anfiniの事業の特徴

Anfiniは、戦略コンサルティングを起点に、教育、AI、メディア、会員制プラットフォーム、タレント・ブランド共創事業までを展開する次世代型コンサルティングファームです。

単なる事業の多角化ではなく、「個人の可能性を最大化する」という一貫した思想のもと、すべての事業が有機的につながっています。

そして当社の最大の特徴は、社員の幸福と成長を最優先にする組織設計です。

個人の主体性や創造性を引き出すことで、クライアントへの本質的な価値提供を実現しています。

また、コンサルティングで培った戦略設計力を活かし、知と挑戦が循環する会員制プラットフォームや、タレント（MUSE）の個性を起点にD2Cブランド創出まで支援するAnfini Agencyなどの新規事業も展開しています。

Anfiniは、人・事業・表現を横断しながら、変化の時代に価値を生み出し続ける企業です。

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

【会社概要】

所在地

・本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net