日本の伝統芸能をモチーフとした和のデザイン。「KABUKI」が完全新製品として登場

アジア・ラゲージ株式会社

スーツケースメーカーのアジア・ラゲージ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金村 徳厚）は、日本の伝統芸能をモチーフとした「KABUKI」を、現代向けに再解釈し完全新製品として再起動しました。

直営店、公式オンラインストアならびに全国の量販店・専門店にて、2026年1月31日（土）より順次販売開始しています。

「KABUKI」シリーズ。写真左から紅（くれない）・瑠璃紺（るりこん）・黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）の順。

【商品紹介】

「KABUKI」は、日本の伝統芸能である歌舞伎から着想を得て、デザインに歌舞伎の隈取（くまどり）模様をあしらったハードキャリー。隈取模様は職人が一つひとつ手作業で仕上げており、日本文化の力強さと美意識を表現しています。

機内持ち込みサイズから手荷物預け無料最大サイズまで、印象に残るコントラストの効いたカラーとして、紅（くれない）、瑠璃紺（るりこん）をラインナップ。

さらに、旅の装いに彩りを添えるカラーとして、黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）も展開しています。

【機能紹介】

素材

ポリカーボネイト。高品質で耐久性に優れた素材です。

「KABUKI」カラーは白塗（しろぬり）サイズは28インチ

4桁TSロック

施錠したまま預けることができるTravel Sentry(R) 認可ロックを搭載。専用キーを必要としない4桁のダイヤル式です。セキュリティ面でも安心してお使いいただけます。

キャスター

サスペンション付き静音キャスター。地面からの衝撃を吸収し滑らかで安定した走行が持ち味です。

コーナーパッド

強度が高く、傷に強い、亜鉛合金製のコーナーパッドを使用。

拡張機能

荷物が増えた時に便利な機能。

台座フック付き

荷物が多いときに、一時的にフックにポリ袋などを引っ掛けられます。

内装デザイン

内装にオリジナル「麻の葉文様」を使用。収納ポケットが充実しており、旅先から普段使いまで幅広く対応します。

【付属品】

スーツケースカバー

「KABUKI」の刺繍入りスーツケースカバー付属。刺繍のカラーはゴールドとシルバーの2色展開。汚れや傷から、お客様の大切なお荷物をしっかり守ります。

左から、ゴールド、シルバーの刺繍で「KABUKI」のロゴをあしらっています。ゴールドは黒衣（くろこ）・白塗（しろぬり）、シルバーは紅（くれない）・瑠璃紺（るりこん）に付属します。

【Made in Japan】

最終組立を国内の自社工場で行っています。

【10年保証対象製品】

本製品は10年保証が付いています。詳細は下記のURLからご確認ください。

https://asialuggage.asia/ext/priority.html

【商品詳細】

ブランド：アジア・ラゲージ

モデル：KABUKI

素材：ポリカーボネイト100%

カラー：紅（くれない）、瑠璃紺（るりこん）、黒衣（くろこ）、白塗（しろぬり）

形状 / 品番 / サイズ（H×W×D）/ 重量 / 容量 / 宿泊目安 / 税込価格：

機内持込 / KBK -1603-18W / 内寸47.0×33.0×25.0cm（＋4） / 総外寸53.5×36.5×25.0cm（＋4） / 2.9kg / 35L（41L） / 1～4泊 / 66,000円

預け入れ / KBK -1603-24W / 内寸60.0×42.0×29.0cm（＋4） / 総外寸67.0×45.5×29.0cm（＋4） / 4.2kg / 70L（80L） / 6～8泊 / 71,500円

預け入れ / KBK -1603-28W / 内寸67.5×47.0×32.0cm（＋4） / 総外寸74.5×50.5×32.0cm（＋4） / 5.1kg / 98L（111L） / 9泊～ / 77,000円

KABUKI商品ページ：https://asialuggage.asia/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=KABUKI(https://asialuggage.asia/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=KABUKI)

【Asia Luggage（アジア・ラゲージ）とは】

2003年創業の日本のスーツケースメーカー。

コンセプト「快適な旅に夢を馳せ、その大切なシーンをサポートする」に基づき、スーツケースから旅行小物、ビジネス・カジュアル向けバッグまで幅広い商品展開を行っている。

本社住所：〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1・2F

公式サイト：https://asialuggage.asia/