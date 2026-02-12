福岡市城南区にケージレス 猫専門個室ペットホテル「fukuneco」（フクネコ）新規オープン！3/31まで宿泊15%OFF
全室4～6畳の完全個室で、猫が落ち着いて過ごせる環境を整備
猫専門個室ペットホテル&シッター「fukuneco（フクネコ）」は、2026年2月10日、福岡市城南区松山にケージレスの猫専門個室ペットホテルをオープンしました。見守りカメラを備えた全3室（4～6畳）の完全個室でお迎えします。
※現在1部屋のみ先行予約受付中。残りの部屋も順次予約受付を開始します。
オープンの背景・目的
猫は環境の変化に非常に敏感な動物であり、預け先について悩まれる飼い主さまが多いことを、これまでの経験を通して強く感じてきました。fukunecoの猫専門個室ペットホテルは、ケージレスの完全個室で静かに過ごせること、そして安全対策を徹底することを最優先に考え、設計しています。
飼い主さまには安心してお任せいただける場所として、猫にとってはお留守番の間だけ滞在する「別宅」のように、心身への負担をできる限り抑えてリラックスできる空間を目指しました。
オーナー宅併設。お部屋に空きがあれば見学可能（予約制）
ホテルは閑静な住宅街の一角に
オーナー宅にホテルエリアを新設。
猫のための特別室を3室ご用意。
ホテルでも自宅のようなくつろぎを
ソファを配置するなど家庭に近い落ち着いた空間づくりを意識しました。
猫専門ペットホテルfukuneco 3つのこだわり- ケージレス完全個室。全室4～6畳のゆとり設計客室は3室とも完全に壁で区切られた独立個室。道路に面さない静かなつくりで、他のご家庭の猫との接触もありません。キャットシッターとして17年のキャリアがあるオーナーの経験をふんだんに活かして、元気な子も穏やかな子も快適に過ごせる理想のホテルを実現しました。各室には可動式の見守りカメラがあり、飼い主様がお出掛け先から様子を確認することも可能で、安心してお預けいただけます。
- 猫の快適性と見守りを追求したホテル環境キャットステップやキャットタワーだけなく人間用のソファも配置するなど、猫が自宅に近い雰囲気を感じ取り安心できるよう、空間づくりにこだわり抜きました。窓ガラスは断熱性の高いトリプルガラスを採用して寒暖差のストレスを抑える設計により、エアコンが苦手な猫でも快適に過ごせるよう工夫がされています。
- ホテルとシッター、ご事情に合わせて選べるサービスfukunecoは、預かり型の猫専門個室ペットホテルに加えて、ご自宅訪問でお世話をするペットシッターサービスも提供しています。怖がりで環境変化が負担になりやすい猫や、過去にホテルで体調を崩した経験がある猫、介護が必要な猫にはシッターとしてお世話をすることで、ご家庭の事情に合わせた最適な選択肢をご利用いただけます。
大きな窓から鳥を眺めたり
猫窓から家庭菜園を眺めたり
キャットステップで遊んだり
タワーで運動したり休んだり
オープンキャンペーン・基本宿泊料金
オープンキャンペーン
2/10～3/31ご利用 宿泊料金15%OFF！
（オプション除く）
基本宿泊料金（税込・1匹目）
- 1～3日目 1日9,000円
- 4～7日目 1日8,000円
- 8日目以降 別途見積（長期は割引見積）
※2匹目以降：1匹あたり1日2,000円増
※詳細や規定はホテル案内(https://fukuneco.jp/cat-hotel)をご覧ください。
※料金その他は改定する場合がございます。
ご予約方法と見学について
- ご予約は公式サイト ご予約・ご相談フォーム(https://fukuneco.jp/contact)
- チェックイン・アウトは10～19時（予約制）
- お部屋に空きがあればご見学可能（予約制）
繁忙期のご予約について
GWなど繁忙期は、全3室という性質上、早期に満室となる場合があります。
早めのご相談をお願い申し上げます。
オーナーコメント
シッター歴17年、猫に寄り添ったお世話を心がけています。
fukuneco代表 大谷 仁美
猫は環境の変化に敏感で、預け先に悩む飼い主様が多いと感じてきました。fukunecoのホテルは、ケージレスの完全個室で静かに過ごせること、そして安全対策を徹底することを最優先に設計しています。『ここなら安心』と思っていただける場所として、猫のペースに寄り添ってお預かりさせていただきます。
運営者情報
- 店舗名：猫専門個室ペットホテル＆シッターfukuneco（フクネコ）
- 所在地：福岡県福岡市城南区松山2-24-17
- 電話番号：050-7116-9788（お客様専用）
- 電話受付：10:00～19:00（留守電時はフォームかメッセージをお願いします）
- 動物取扱業：第一種動物取扱業登録番号 第E0601082号
公式URL- fukuneco TOP(https://fukuneco.jp/)
- 猫専門個室ペットホテル詳細(https://fukuneco.jp/cat-hotel)
- 猫専門ペットシッター詳細(https://fukuneco.jp/cat-sitter)
- ご予約・ご相談(https://fukuneco.jp/contact)
- fukuneco Instagram(https://www.instagram.com/fukuneco_fukuoka)
姉妹店情報- 東京都：Tokyoペットシッター(https://tokyo-petsitter.com/)
※東京は猫専門シッターサービスのみ
※主に文京区、台東区、荒川区、北区、豊島区など
本件に関するお問い合わせ先
窓口 ：代表 大谷
メール：fukuneco2025@gmail.com