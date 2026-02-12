ゼロ塾ガイド、海と日本PROJECTの推進パートナーとして登録

Bizライター事務所ゼロ塾ガイド運営：Bizライター事務所 代表 渡辺直也

Bizライター事務所が運営する、教育・学習支援メディア「ゼロ塾ガイド（https://zerojuku-guide.jp/ ）」は、2026年2月11日付で、公益財団法人日本財団が推進する「海と日本PROJECT」の趣旨に賛同し、推進パートナーとして登録されました。

■ 推進パートナー加盟の背景

「海と日本PROJECT」は、海との多様なつながりを学び、行動につなげることを目的に、全国各地でさまざまな取り組みを展開してきた公益プロジェクトです。

2025年度をもって現行体制での活動が一区切りとなる節目を迎える中、本メディアは、教育的視点から水環境への理解を広げる役割を担いたいと考え、推進パートナーとしての参加を決定しました。

ゼロ塾ガイドでは、琵琶湖を中心とした水環境や、地域で行われている取り組みについて、インタビュー形式で取材・発信を行っています。

内陸に位置する滋賀県においても、琵琶湖の水は川を通じて海へとつながっており、水環境は決して他人事ではありません。こうした視点を、保護者や次世代を担う子どもたちに伝えることを目的としています。

本プロジェクトの節目に参加する形となりますが、休止後も水環境への学びや理解を深める発信を継続し、地域と社会をつなぐ情報発信に取り組んでまいります。

■ 海と日本PROJECTについて

「海と日本PROJECT」は、2025年2月28日をもって新規パートナー登録を停止することが発表されています。

本メディアでは、こうしたプロジェクトの節目を受け、その趣旨やこれまでの取り組みをより多くの方に知っていただくことを目的に、推進パートナーとして参加しました。

自社負担による情報発信を通じて、琵琶湖から海へとつながる水環境への理解を深め、地域における学びや関心が今後も継続していく一助となることを目指しています。

■ ゼロ塾ガイドについて

ゼロ塾ガイドは、教育・学習分野を中心に、地域や社会課題に関わる取り組みを取材・発信する教育メディアです。一次情報を大切にし、教育と社会の未来を考えるきっかけとなる情報提供を行っています。

Webサイト：https://zerojuku-guide.jp/

■ 会社概要

- 名称：Bizライター事務所- 代表者：渡辺直也- 事業内容：教育分野を中心とした取材記事制作、比較調査、SEOコンサルティング- ウェブサイト：https://biz-writer.jp/