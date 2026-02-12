【新商品！】人気立体パズルゲームが新デザインで登場！「ウボンゴ 3D」
玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、新装版の『ウボンゴ 3D』を、本日2026年3月13日(金)に発売いたします。
◆製品情報
製品名：ウボンゴ 3D
価格：8,000円（税込8,800円）
発売日：2026年3月13日（金）予定
JANコード：4543471004802
プレイ人数：1-4人
対象年齢：10歳以上 プレイ時間：30 分以上
https://www.gp-inc.jp/boardgame_ubongo_3d_new.html
◆コピーライト
(C)2026 GP Inc. Japan.
◆製品概要
世界で数多くのゲーム賞を受賞した大人気パズルボードゲーム「ウボンゴ」。
そのシリーズ中でも最高難易度を誇る
立体パズルゲーム「ウボンゴ３Ｄ」が新装版となって登場！
立体ピースを巧みに組み合わせ、ピッタリ2段に収めた時の爽快感。
一人でじっくり頭を使うのもよし、みんなでスピードを競って盛り上がるのもよし。
推理力、計算力、空間認識能…
パズルに求められるあらゆる要素が凝縮された、立体パズルゲームの最高峰です！
◆「ウボンゴ」とは
世界で数多くのゲーム賞を受賞した名作パズルボードゲーム。
「ウボンゴ」とはスワヒリ語で「頭脳」という意味。
脳トレの要素がある“パズル"に、“時間制限”が加わることで、
みんなでわいわい楽しめるパズルボードゲーム！
海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されており、“考える”ことが楽しくなる、家族でも楽しめる定番ボードゲームです。
◆関連商品のご案内：製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/catalog_ubongo.html)
◆内容物
パズルピース 40個、パズルボード36枚、宝石コマ58個、10面ダイス1個、砂時計1個、袋1枚、説明書、解答冊子
ーーーーーーーーーー
◆お問い合わせ先
株式会社ジーピー 広報担当：米川、和田
Webサイト：https://www.gp-inc.jp/(http://www.gp-inc.jp/)
TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp