【新商品！】人気立体パズルゲームが新デザインで登場！「ウボンゴ 3D」

株式会社ジーピー

玩具メーカー、株式会社ジーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役：米川秀治）は、新装版の『ウボンゴ 3D』を、本日2026年3月13日(金)に発売いたします。

◆製品情報

製品名：ウボンゴ 3D

価格：8,000円（税込8,800円）

発売日：2026年3月13日（金）予定

JANコード：4543471004802

プレイ人数：1-4人

対象年齢：10歳以上 プレイ時間：30 分以上

https://www.gp-inc.jp/boardgame_ubongo_3d_new.html

◆コピーライト

(C)2026 GP Inc. Japan.

◆製品概要

世界で数多くのゲーム賞を受賞した大人気パズルボードゲーム「ウボンゴ」。

そのシリーズ中でも最高難易度を誇る

立体パズルゲーム「ウボンゴ３Ｄ」が新装版となって登場！



立体ピースを巧みに組み合わせ、ピッタリ2段に収めた時の爽快感。

一人でじっくり頭を使うのもよし、みんなでスピードを競って盛り上がるのもよし。

推理力、計算力、空間認識能…

パズルに求められるあらゆる要素が凝縮された、立体パズルゲームの最高峰です！

◆「ウボンゴ」とは

世界で数多くのゲーム賞を受賞した名作パズルボードゲーム。

「ウボンゴ」とはスワヒリ語で「頭脳」という意味。

脳トレの要素がある“パズル"に、“時間制限”が加わることで、

みんなでわいわい楽しめるパズルボードゲーム！

海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されており、“考える”ことが楽しくなる、家族でも楽しめる定番ボードゲームです。

◆関連商品のご案内：製品ページはこちら(https://www.gp-inc.jp/catalog_ubongo.html)

◆内容物

パズルピース 40個、パズルボード36枚、宝石コマ58個、10面ダイス1個、砂時計1個、袋1枚、説明書、解答冊子

ーーーーーーーーーー

◆お問い合わせ先

株式会社ジーピー 広報担当：米川、和田

Webサイト：https://www.gp-inc.jp/(http://www.gp-inc.jp/)

TEL：03-6273-9245 E-mail：mail@gp-inc.jp