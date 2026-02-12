緊急時対応計画（Emergency Action Plan: EAP）リーフレット公開

公益財団法人日本AED財団

公益財団法人日本AED財団（所在地：東京都千代田区、理事長：三田村 秀雄）は、この度、「緊急時対応計画（Emergency Action Plan: EAP）」のリーフレットを公開しました。

このリーフレットでは、オフィスや施設等で傷病者が発生した際に、どこでも3分以内にAEDの電気ショックを行える「仕組みづくり」を支援します。

全4ページで構成

日本で、心臓が原因で突然心停止となる人は、なんと1年間で約9.1万人。一日に約250人、6分に1人が心臓突然死で亡くなっています。

その原因のひとつである「心室細動」からの救命には迅速な心肺蘇生とAEDによる電気ショックが必要です。

119番通報をしてから救急車が到着するまでの平均時間は10分。電気ショックが1分遅れるごとに救命率は約10%ずつ低下します。

突然の心停止を救うことができるのは、その場に居合わせた「あなた」しかいないのです。

日本AED財団作成

EAPでは、AEDの設置から、緊急時の体制づくり、対応フロー、さらに救命処置に関わった人のメンタルケア等に関しても記載しており、チェックリストや必要情報の記入欄を設け、実際に組織で活用いただける内容となっております。

組織・団体等で昨今求められる、CP（Contingency Plan）・BCP（Business Continuity Management）の一環としてもEAPの策定をご検討ください。

本リーフレットは日本AED財団ホームページ(https://aed-zaidan.jp/index.html)よりダウンロードいただけます。

置いてあるAEDを、「使える」体制にするために、ぜひご活用ください。

公益財団法人 日本AED財団について

日本AED財団は、AEDの普及、啓発、教育及び訓練に関する取り組みを進めることで、心臓突然死から1人でも多くの市民を救える安全安心な社会を目指して活動しています。

所在地 東京都千代田区内神田2-7-13 山手ビル3号館1階

代表者 理事長 三田村 秀雄

https://aed-zaidan.jp/