【koborebi】写真と、花と、想いを壁に。ペットとの記憶をそっと飾る〈Wall Altar〉シリーズを新たに販売

ペットとの別れのあと、

「毎日手を合わせたい」

「想い出を大切にしたい」

と思う一方で、仏壇を置くことに少し迷いを感じる方も少なくありません。

場所の問題、暮らしとの距離感、そして供養のかたちへの戸惑い。

そんな声に向き合いながら、

ペットメモリアルブランド「koborebi」 は、

暮らしの中で自然に想いを手向けられる

壁掛け型ペットメモリアル〈Wall Altar（ウォールアルター）〉シリーズを新たに販売します。

暮らしの延長にある、あたらしい供養のかたち

Wall Altar は、「祀る」ための特別な場所ではなく、

日常の延長線上に想い出の居場所をつくることを目指して生まれました。

リビングや寝室など、普段過ごす空間の壁に掛けることで、

目に入るたび、ふと想いを馳せる。

手を伸ばせば届く場所に、あの子がいる。

そんな距離感を大切にした、

仏壇とは異なるペットメモリアルの提案です。

Wall Altar とは

Wall Altar は、

写真や小さな仏具、花などを飾れる

壁掛けタイプのペットメモリアルシリーズです。

床に置かないため省スペースで、

インテリアとしても空間に自然と馴染むデザイン。

「供養のための道具」でありながら、

暮らしの雰囲気を壊さない佇まいを大切にしています。

想いの置き方で選べる、3つのタイプ

Wall Altar シリーズは、

供養のスタイルに合わせて選べる 3タイプ展開です。

Wall Altar「Loft」S

写真や小さな想い出を、

静かに飾れるコンパクトサイズ。

最小限のかたちで、

そっと想いを残したい方に。

Wall Altar 「Loft」L

写真に加え、

仏具や想い出の品を並べられる横長タイプ。

家族みんなが集まる部屋に、

あの子に声をかける場所を置きたい方に。

Wall Altar「Flower Loft」

花を手向けることを大切にした、

フラワーベース一体型。

写真と一輪の花を同じ場所に飾り、

言葉にできない想いを花に託すことができます。

なぜ、壁掛けなのか

壁に掛けることで、

・賃貸住宅でも取り入れやすい

・床や棚を占領しない

・毎日の暮らしの中で自然に目に入る

という特徴があります。

特別な時だけ向き合う場所ではなく、

日常の中でそっと寄り添う存在であること。

それが Wall Altar の大きな特徴です。

素材とつくりへのこだわり

Wall Altar はすべて 日本製・無垢材を使用。

木材の扱いに長けた職人が、一点ずつ丁寧に仕上げています。

木のあたたかみと、時間とともに深まる風合いは、

想い出を重ねていくメモリアルアイテムとして

長く寄り添ってくれる存在です。

商品概要

Wall Altar 「Loft」S

サイズ：幅20cm 高さ20cm 奥行7.8cm

材質：アルダー材無垢

カラー：ナチュラル・ダーク

販売価格：3,850円 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/koborebi/snsl-smph/

Wall Altar 「Loft」L

サイズ：幅56cm 高さ20cm 奥行7.8cm

材質：アルダー材無垢

カラー：ナチュラル・ダーク

販売価格：7,700円 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/koborebi/shsl-maga/

Wall Altar「Flower Loft」

サイズ：幅40cm 高さ12.2cm 奥行12.2cm

材質：アルダー材無垢

カラー：ナチュラル・ダーク

販売価格：9,900円 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/koborebi/fb-slf/

暮らしの中で、想いは生き続ける

ペットとの時間は、

別れた瞬間に終わるものではありません。

写真を見て思い出すこと。

花を手向けて声をかけること。

ふとした瞬間に、そこにいると感じること。

Wall Altar は、

そんな想いの積み重ねを受け止めるための場所です。

毎日の暮らしの中で、無理なく、静かに。

手を伸ばせば届く距離に、

あの子の居場所をつくるために。

私たちについて

ペットメモリアル専門店「koborebi」は、大切な家族であるペットとの時間や思い出に、そっと寄り添うために生まれたブランドです。

お別れのあとも、

「ありがとう」や「大好きだよ」という気持ちを、

無理なく、あなたのそばに置いておけるように。

一つひとつのアイテムに、

静かなやさしさと、心を込めて。

涙がこぼれる日も、

ふと空を見上げる日も――

木々の間から差し込む、やさしい木漏れ日のように、

想いを抱えたままの日々に、

そっと寄り添う場所でありたいと願っています。

