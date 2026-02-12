【ペット保険 人気ランキング】2026年2月TOP5を発表！｜ペット保険比較のピクシー

株式会社ピクシー


【2026年2月版】ペット保険人気ランキング


https://pi-xy.co.jp/ranking/(https://pi-xy.co.jp/ranking/)



『ペット保険比較のピクシー』では、2026年1月1日から1月31日までのお申し込み件数に基づき、ペット保険のおすすめ人気ランキングをまとめました。ペット保険の加入や乗り換えをご検討中のお客さまに、一つの指標として参考にしていただければ幸いです。



最新2月版の人気ランキングは以下のとおりです。



1位【PS保険】

70％補償プラン






2位【FPC】

ペットほけんフィット70％補償






3位【アイペット損保】

うちの子（70%プラン）






4位【楽天ペット保険】

通院つき70%プラン






5位【SBIペット少短】

プラン70スタンダード






『ペット保険比較のピクシー』は、お客さまに安心して大切なペットの保険を選んでいただけるよう、今後も引き続き快適な保険選びをサポートしてまいります。



https://pi-xy.co.jp/(https://pi-xy.co.jp/)



【会社概要】


商号　　　： 株式会社ピクシー


代表者　　： 代表取締役　小倉 鉄平


所在地　　： 〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-27-15 高栄ビル3階


営業開始日： 2004年3月31日


事業内容　： ウェブプロモーション、メディア運営、保険代理店、ペットサロン・ペットホテル運営


資本金　　： 5,000万円（2025年4月時点）


URL　　　： https://pi-xy.jp/