西武信用金庫 日本橋支店、渉外活動用モビリティに「ストリーモS01JTA」を採用

自分のペースで移動できる立ち乗り三輪モビリティを開発する株式会社ストリーモ(本社:東京都墨田区、代表取締役:森 庸太朗、以下、当社)は、このたび西武信用金庫(本店:東京都中野区)の日本橋支店における渉外活動用モビリティとして「ストリーモ S01JTA」が採用されたことをお知らせします。





■都心部の渉外活動における「移動効率」と「安全性」の課題

都心部では、交通量の多さに加え、車両・自転車・歩行者が混在する道路環境や、駐車スペースの確保が難しい状況から、渉外担当者が徒歩や公共交通機関、自転車などを使い分けながら移動するケースが多く見られます。そのため、移動に一定の時間を要する場面や、長距離の徒歩移動による身体的な負担、混雑した道路環境における安全面への配慮が求められています。また、業務車両の使用を抑えた移動手段の検討など、日々の渉外活動においても環境負荷低減への配慮が求められる中、効率性と環境性を両立できる移動手段の選択が重要になっています。



■業務効率化を支える、安定した走行性能と省スペース設計

ストリーモは特許技術「バランスアシストシステム」により、停車時から時速20kmでの走行時までバランスを保つことができ、信号待ちや混雑した交通状況下でも安心して快適に利用できます。これにより、都心部での移動時の安心感を高めるとともに、徒歩や自転車移動に比べて身体的な負担軽減をしながら、訪問先までの移動をスムーズにし、渉外業務における移動時間の短縮に貢献します。

また、折りたたむことでコンパクトに収納できる設計により、車両の駐車スペースを新たに確保する必要がなく、限られたスペースで運営される都心部店舗においても導入・運用しやすい点が特長です。今回の採用は、こうした安全性と省スペース性が評価されたことに加え、電動モビリティの活用による「環境負荷の低減」および「職員の労働環境の改善」という、企業としての社会的責務の遂行にも寄与するものと期待されています。



当社は今後も、さまざまなフィールドにおいて、ストリーモの機動性と安全性を活かしながら、現場の移動課題解決に貢献してまいります。

【自分のペースで移動できる立乗り三輪モビリティ「ストリーモ」】

ストリーモの特徴は、歩く～自転車のスピードまで自分のペースで移動できることです。停止時も自立 し、1-2km/hといった極低速から快適な速度まで転びづらく、安定した走行を可能にします。さまざまなシーンで幅広い年齢層の方にもご自身のペースで安心してご利用いただくことができます。

<製品の特徴>

「自分のペースで移動」 - 人がもつ自然な反応を活かした独自の「バランスアシストシステム」(特許取得済み)により、停止時も自立し、極低速から快適な速度まで転びづらくご自身のペースで安定した走行を可能にします。15kgの荷物を乗せた場合でもバランスを保持しての走行が可能です。

「凸凹も安心」 - 石畳や轍(わだち)、傾斜でも進路や姿勢を乱されにくく、ユーザーは走行時に容易にバランス取ることができるので、快適な走行が楽しめます。

「人や他の交通手段との親和性」 - 低速でもふらつきにくく、足をつくことなく停止できるため、歩行者・とも互いに安心して走行できます。

株式会社ストリーモ会社概要

「自分のペースで移動できる立ち乗り三輪電動モビリティ」の『Striemo（ストリーモ）』を提供。高齢化、過疎化地域をはじめとする移動課題を解決し、「世界中の人の移動と暮らしを豊かにすること」をミッションとしています。

「安心感」を第一にした設計および、人々を誰より理解し、世界最高峰の移動体験を提供できる独自の特許技術であるバランスアシストシステムにより、極低速でも転びづらい走行を実現できるのが特徴。

2023年よりデリバリーが始まり、個人利用だけではなく、レンタル、アミューズメントパーク、物流倉庫などでの事業用利用も開始しております。



・会社名 ：株式会社ストリーモ

・所在地 ：東京都墨田区

・代表取締役：森 庸太朗

・創業 ：2021年8月

・資本金 ：1億円



