経理担当者の5割以上が転職を検討した経験あり　経理担当者441人を対象とした調査レポートを公開

通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役社長：仁多見 斎 本社：東京都千代田区）は、企業に所属する経理業務担当者に対して、経理職のキャリアや転職意識について調査し、キャリア形成を描き、どのような課題・不安を抱えているのかを明らかにしたレポート、「経理担当者441人にアンケート！経理職のキャリアと転職意識」を発表しました。

▼資料の閲覧はこちら

https://media.invoice.ne.jp/lp/Accounting-Career-Job-Change.html

本レポートでは、経理担当者のキャリア形成や抱えている課題や不安に感じている点について調査を行い、経理職のキャリアや意識を明らかにすることで、経理担当者自身のキャリア形成や組織における働き方・人材育成の方向性を探ることを目的とし、経理担当として従事されている方の声を収集しています。すぐに業務の理解・改善に役立てることができる内容となっています。

以下のグラフは調査レポートから抜粋した調査結果となっています。

上記の転職検討有無に関する調査では、「ある（頻繁に）」と答えた回答者が15.3%で、「ある（たまに）」と答えた人が最も多い38.3%、次いで「あまりない」が24.5%、「まったくない」が20.4%という結果になりました。

半分以上が転職を考えたことがあり、「あまりない」も含めて回答を合計すると、約78.1％の人が転職を考えた経験があることが分かります。

また、今後のキャリア目標に関する調査では、「プライベートと両立しやすい安定的な働き方を重視したい」が39.1%で最も多く、次いで「今の業務の専門性を深め、価値を高めたい」が24.3%、さらに「資格（税理士・会計士など）を取得し専門家として活躍したい」（10%）、「管理職として組織を動かす立場になりたい」（8.7%）と続いています。

安定的な働き方を重視する層が最も多く、“安心して働き続けられること”を大切にする傾向が強いことがわかります。これは、転職を考える理由でも多かった「上司や文化への不満」や「残業の多さ」といった不満に直結している部分です。

一方で、管理職を目指す層はわずか1割未満で、経理職ではマネジメントより安定性や専門性を重視する傾向が強いようです。

加えて、今後のキャリアに対する不安要素に関する調査では、「体力やメンタルが持つか」（34.7%）が最も多い結果となりました。次いで「AIによる業務の自動化」（27.9%）、「管理職へ昇進した際の負荷」（20.6%）、「経理職の転職市場での市場価値低下」（18.7%）と続きます。

特に「体力やメンタルが持つか」に関する不安は、経理特有の業務の責任の重さも影響していると考えられます。経理は数字や帳簿の正確性が求められるため、ミスが許されない緊張感が常に伴います。その精神的負担が、長期的に働き続けられるかという不安に繋がっているのではないでしょうか。

このように、転職への意識や求める働き方が明確となる部分もあると同時に、働く上で不安に感じる要素も抱えていることが分かりました。

働き方やキャリアでは、「安定志向」と「成長・昇進志向」に二分される傾向が見えてきました。経理職には多様なキャリア選択肢があり、組織には柔軟な働き方や成長支援の仕組みづくりを進めることが今後ますます重要になってきます。

将来に対する不安は、体力やメンタル、AIによる業務自動化、管理職の負担、職種価値の低下などが挙げられます。一方で、会計知識やITスキル、コミュニケーション・マネジメント能力など複合的なスキル習得が今後の経理職のキャリア形成においてますます重要になることでしょう。

本レポートでは、より詳しく経理職が描くキャリア像や抱えている課題・不安について解説しています。ぜひこの機会に、キャリア形成や組織の働き方改革の参考資料として本調査レポートを活用していただければと思います。

■調査結果に対する監修者からのコメント

請求ABC 編集長｜インボイス総合研究所 所長

田嶌 健

インボイス総合研究所 所長として、請求書処理の効率化・最適化を通じ、企業の生産性向上と社会全体の業務改革に貢献することを目指し、実務に根ざした新たな知見の創出に取り組んでいる。

2025年には、PdMとして会計ソフト入力をほぼゼロにするプロダクト「OneVoicePalette」をリリース。

常に学び続ける姿勢を大切にし、最新の技術や社会動向を捉えながら、研究成果や実務的示唆を自社メディア「請求ABC」を通じて発信している。

■コメント

AIの進化で自動化が進む昨今、経理業務の働き方は大きく変化し、経理に求められるスキルやキャリアの在り方も変わりつつあります。こうした変化の中で、経理職はどのようなキャリアを描き、どんな課題や不安を抱えているのでしょうか。

本調査では、経理担当者441人を対象に経理職のキャリアや転職意識に関するアンケートを実施しました。本レポートが経理担当者自身のキャリア形成や、組織の働き方改革の一助となれば幸いです。

■本アンケート調査結果の取り扱いについて

アンケート調査結果や内容をご紹介・引用・転載される際は出典元として「請求ABC」を明記の上、ご利用をお願いしております。

（例）「出典：請求ABC」など

掲載内容について、個別にご連絡が必要な場合は下記よりお問い合わせください。

▼連絡先

inv-mktg@invoice.ne.jp

