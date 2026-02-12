リユース着物たんす屋、春の大型イベント「大決算エキサイティングバザール、春のクーポン祭り」を、浅草・羽田の2会場にて開催!
リユース着物「たんす屋」は、2026年春、東京都立産業貿易センター、MEGAたんす屋羽田エアポートガーデン店の2会場にて、「大決算エキサイティングバザール、春のクーポン祭り」を開催いたします。
本イベントでは、安土桃山時代をイメージした特集展示をはじめ、リユース着物のお得なセール、人気の詰め放題企画、お手入れ相談会など、それぞれに楽しめる多彩な企画と特典をご用意しております。
「大決算エキサイティングバザール」早期WEB予約特典
早期WEB予約をいただくと、催事期間中に使える「限定2,000円OFFクーポン」を進呈します。
※お一人様1点限り。4,000円（税込）以上お買い上げでご利用可能。
クーポン券と現金とのお引き換えおよびご利用の際のお釣り銭はご容赦願います。
加工料には、ご利用いただけません。詳細はスタッフへおたずねください。
【浅草会場】早期WEB予約はこちら :
https://go.tansuya.jp/l/688703/2024-09-27/l2hjg
【羽田会場】早期WEB予約はこちら :
https://go.tansuya.jp/l/688703/2025-11-18/m2ds3
「大決算エキサイティングバザール、春のクーポン祭り」の主な企画をご紹介
・ 春のクーポン祭り イベント期間中ご利用可能なお得な10種類
1．リユース商品10%OFF（3 点まで・一部対象外あり）
2．リユース商品20%OFF（黒留袖・色留袖・色無地対象・3 点まで）
3．リユース商品30%OFF（リユース商品 1 点限定）
4．着物裄 65cm 以下商品 20%OFFクーポン（併用不可）
5．5 点以上お買い上げでさらに 5%OFFクーポン（和装小物・都粋商品除く）
6．和装小物（帯締め、帯揚）いずれか2点お持ち込みで500 円分割引クーポン
（お持ち込みはお 1 人様 10 点まで：最大2,500円クーポンに）
7．着物・帯・襦袢・羽織いずれか 1 点お持ち込みで500 円分割引クーポン
（お持ち込みはお 1 人様 5点まで：最大2,500円クーポンに）
8．和装小物 500 円分割引クーポン
（税込 1,100 円以上対象・お 1 人様 2 点まで）
9．サイズ直し 10%OFFクーポン
10．洗い張り、仕立て直し 10%OFFクーポン
・安土桃山時代コーナー「たんす屋兄弟！男物特集 × 辻が花特集」
辻ヶ花、刺繍、箔、男小袖など、安土桃山時代をイメージした着物が結集。
・季節特集
桜・動物・子供遊び柄など季節ものをご用意。
・ 「詰め放題」企画チャレンジチョイス
着物か帯「詰め放題チャレンジチョイス」を1日2回開催。
午前の部：11時～12時
午後の部：15時～16時
価格はどちらも 11,000円（税込）
着物は未洗い全般、帯は未洗い袋帯・名古屋帯・半幅帯。
※各回定員数に達し次第受付終了。
※商品の状態には個体差があります。
・ 二尺袖・女袴コーナー
お値打ち価格で勝負！
二尺袖 7,700円（税込）～
女袴 3,300円（税込）～
・たんす屋の振袖展
レンタルよりお得。新品＆リユース振袖大集合。
・春のウォッシャブル着物コーナー
どんどん進化する洗える着物シリーズ、マイサイズお仕立て付き商品55,000円（税込）
豊富に取り揃えております。
・お履き物なんでも相談会（持ち込み対応可）
鼻緒すげ お客様に足にピッタリの草履をお作りします。草履台19,800円（税込）～
・きもののお手入れ相談会
期間中丸洗い特別価格で承ります。※おひとり様5点まで。
・着物買取フェアも同時開催（※浅草会場限定）
3月6日・8日の2日間限定で、着物専門査定士が来場する着物買取フェアを実施。
リユース専門店ならではの、安心・納得の査定を提供します。
※本人確認書類が必要です。（古物営業法）
※上記は企画の一部となります。
※内容・特典は予告なく変更または終了する場合がございます。
※画像イメージです。
※ 詳細はお問い合わせください。
■開催概要
【浅草会場】
会期：2026年3月5日（木）～8日（日）
会場：東京都立産業貿易センター台東館7階
時間：10:00～18:00※受付は17時まで
（最終日は17:00まで。受付は16時）
ご案内ページ：https://tansuya.jp/lp-202603-asakusa/
【浅草会場】ご案内ページ :
【羽田会場】
会期：2026年3月19日（木）～22日（日）
会場：MEGAたんす屋 羽田エアポートガーデン店
時間：10:00～20:00※受付は18時まで
（最終日は17:00まで。受付は16時）
ご案内ページ：https://tansuya.jp/lp-202603-haneda/
【羽田会場】ご案内ページ :
春の浅草は、街並みに桜色の品々が彩り、羽田では空と海の解放感が広がるなど、どちらの会場も春ならではの魅力が満載です。
景色と風情が、最も美しくなる季節に合わせての開催となっております。
散策やお出かけを楽しみながら、ぜひ会場へお立ち寄りください。
企業情報
<たんす屋について>
1999年からリユース着物の買取・販売のパイオニアとして全国で実店舗を展開し、多くのファンに支えられているリユース着物の大手ブランドです。
＜たんす屋株式会社＞
住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階
＜たんす屋 Webサイト>
「たんす屋」に関する告知や店舗情報を配信しているサイトです。オンラインストアではリユース着物がリーズナブルな価格でご購入いただけます。
https://tansuya.jp/
※本プレスリリースは「たんす屋」が所属する「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。
＜株式会社紅輪＞
住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階
電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）