2/21 世界的巨匠ピカソと大阪行列ラーメン店「人類みな麺類」が奇跡のコラボ！東京・渋谷に「PICASSO CAFE」グランドオープン！

UNCHI株式会社

<ロゴ:Cafe/Ramen Picasso Cafe>

UNCHI株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役社長:松村貴大)は、20世紀を代表する芸術家パブロ・ピカソと大阪行列ラーメン店『人類みな麺類』がコラボレーションした「PICASSO CAFE」を、東京都渋谷区道玄坂に2026年2月21日(土)14:00グランドオープンいたします。

本店舗は大阪・グランフロント大阪で人気を博した「Cafe&Ramen unchi coffee」のDNAを受け継ぎ、東京・渋谷の地で「アート×ラーメン×カフェ」が融合した、これまでにない新しい体験空間を提供いたします。

PICASSO CAFEについて

<写真:店頭>

世界的巨匠パブロ・ピカソのインスパイアアートと、大阪で週末50人以上の行列を作り続ける「人類みな麺類」の革新性が融合した新業態のカフェです。

アートに囲まれながら、本格的なラーメンとカフェをお楽しみいただけます。

パブロ・ピカソについて

パブロ・ピカソ(1881-1973)は、スペイン・マラガ出身の20世紀を代表する芸術家です。キュビスムの創始者として知られ、生涯で約13,500点の絵画、10万点の版画、34,000点の挿絵、300点の彫刻と陶器を制作。その革新的な表現手法は、現代アートに多大な影響を与え続けています。

視覚で味わうアート「マグカップ型ラーメン鉢」

<写真:マグカップラーメン鉢(イメージです)>

ラーメンは特注の「アートされたマグカップ型ラーメン鉢」でご提供。まるでコーヒーを飲むように、スタイリッシュにラーメンをお楽しみいただけます。ラーメンがアートと一体化する瞬間をぜひ写真に収めてください。

コーヒーのマグカップにも、パブロ・ピカソの名作をデザインした特別なマグカップで提供いたします。

人類みな麺類について

〈写真:らーめん原点〉

2012年4月12日に大阪・西中島にオープンして以来、週末50人以上の行列を作り続ける大阪を代表するラーメン店舗です。とろとろ極厚チャーシューと極太メンマが有名で全粒粉入りの自家製麺を使用した「醤油らーめん専門店」です。YouTubeで大阪行列ラーメン店として紹介されるなど、大阪名物のラーメン屋。

「人類みな麺類 宇宙へ!!!」

<写真:らーめん原点の食材をフリーズドライにしたもの><写真:ISS船内に取り入れられた様子(提供=JAXA/NASA)>

2023年11月、イーロン・マスク氏率いるSpaceX社のFalcon 9によりケネディ宇宙センターより打ち上げられた「らーめん原点」の食材は、史上初となる「食材の宇宙空間曝露」に挑戦しました。

気圧変化による破裂を防ぐため粉状に加工された食材は、ISS（国際宇宙ステーション）船外の地上約400km、秒速約7.9kmという環境下で、約10ヶ月間にわたり強烈な宇宙線や紫外線を浴び続けました。

2024年12月に地球へ帰還し、開封した結果、ラーメン特有の香りが持続していることが確認され、宇宙時代の食の可能性を示す貴重なデータが得られました。

UNCHI株式会社について

〈写真:週末の人類みな麺類 行列の様子〉

「ラーメンの力で世界をかえる」をミッションに「人類みな麺類」や「くそオヤジ最後のひとふり」「世界一暇なラーメン屋」など、行列のラーメンブランドを作り続け、2018年から海外に出店。NY・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ進出。2020年にはフランチャイズビジネスも開始し、コロナ禍でも20店舗以上の出店。

また、飲食店で売上に困っている店舗へ貢献するため、水と醤油だけで簡単にラーメンが作れるように開発されたブランド「じんめん」を、2020年夏に全国126店舗同時オープンするなど、事前活動も勢力的に行う。

2022年11月には、戦争中のウクライナへ代表取締役 松村貴大が個人的に日清食品株式会社と共同開発した「人類みな麺類 めちゃうま貝だし醤油らーめん」を現地の人たちへ作りに行くなど、世界的に慈善活動をしています。

人類みな麺類 創業者 松村貴大からのコメント

〈写真:UNCHI株式会社 代表取締役:松村 貴大〉

皆さん!はじめまして。私は10歳の頃にらーめん屋を開業することを夢見て、24歳で開業するこができました。そして10年の月日が流れ、今は「⽕星にラーメン屋を一番最初に出店する」事を夢見て日々活動中です。

周りからは面⽩い夢ですね、と少し夢物語のような感覚で受けられることが多いですが、本プロジェクトで、実際に私のブランドが宇宙に打ち上げられるという事。

まさに⽕星に近づいたこの喜びを大阪・関西万博でお披露目出来れば嬉しいと思っております(大阪・関西万博から出店のオファーは現在ありませんが笑)。

何かのワクワクが生まれたり、みなさんが自分の夢について考える時間が生まれることを目指して、UNCHI株式会社のミッション「ラーメンの力で世界をかえる」に今後もご注目ください。

X: https://x.com/jinrui_mina_men

YouTube: https://www.youtube.com/@unchi7592

店舗詳細

店舗名：Cafe/Ramen Picasso Cafe（ピカソカフェ）

グランドオープン：2026年2月21日（土）14:00

営業時間：14:00～23:00

定休日：なし

住所：東京都渋谷区道玄坂2-23-13

アクセス：

JR「渋谷駅」A3号出入口から徒歩4分

京王井の頭線「神泉駅」北口から徒歩5分