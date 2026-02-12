クラウドERP「ZAC」、管理部門の業務効率化・DX推進を目的とした展示会「バックオフィスDXPO大阪′26」に出展！

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下、オロ）は、クラウドERP「ZAC」をはじめとする計3製品を、2026年2月24日（火）・25日（水）にインテックス大阪で開催される「第4回 バックオフィスDXPO大阪'26」に出展することをお知らせします。

■展示会について

本展は、企業の管理部門向けの業務改革・生産性向上を支援するソリューションが一堂に会する専門展です。オロのブースでは、案件・プロジェクト単位で業務進行する業界に特化したクラウドERP「ZAC」を中心に、以下の課題解決を実際の画面を用いたデモンストレーションとともにご提案します。

・内部統制の強化と決算早期化：

証跡管理やワークフローの構築により、ガバナンスを維持しつつ健全な経営基盤を構築します。

・基幹業務の一元管理による効率化：

販売・購買・勤怠・経費を一元管理し、二重入力の削減とデータ精度の向上を実現します。

・利益の可視化と経営判断の迅速化：

プロジェクト別の損益をリアルタイムに把握し、データドリブンな意思決定を支援します。

当日は、累計1,100社を超える導入実績から、IT・広告・コンサルティング業など、貴社の業種に近い活用事例についても詳しくご紹介いたしますので、お気軽にお立ち寄りください。

【開催概要】

・会期：2026年2月24日（火） 9:30 ～ 18:00

2026年2月25日（水） 9:30 ～ 16:00

・会場：インテックス大阪 4・5号館

・当社ブース：ブース番号【9-16】

・主催：ブティックス株式会社

・入場料：事前登録することで、入場料5,000円が無料になります。

・事前登録はこちら https://dxpo.jp/real/box/osaka/

【出展製品】

■クラウドERP「ZAC」について

クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。

業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。

モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。

▼ZAC サービスページ

https://www.oro.com/zac/

■クラウド型案件管理システム「Reforma PSA（レフォルマ ピーエスエー）」について

Reforma PSAは、販売管理・購買管理・勤怠工数管理・経費精算・データ分析などの業務を一元管理できる、クラウド型の案件管理システムです。

▼Reforma PSA サービスページ

https://www.oro.com/reforma-psa/

■SaaS管理ツール「dxeco（デクセコ）」

SaaS管理ツール「dxeco」は、企業内で利用されているSaaSやITデバイスを一元的に管理するツールです。手間のかかるソフトとハード両方の管理業務を効率化します。

▼dxeco サービスページ

https://www.dxeco.io/

■本件（出展製品・展示内容）に関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ 担当

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com