応援する学校や部活のグッズづくりがとことん楽しめる！？アニメ「ハイキュー!!」に登場する学校のマークと横断幕のスタンプセット「ハイキュー!! スクールアイコン＆横断幕スタンプコレクション」

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、押すだけでアニメ「ハイキュー!!」に登場する学校や部活のグッズづくりが楽しめる『ハイキュー!! スクールアイコン＆横断幕スタンプコレクション』の販売を開始しました。

『ハイキュー!! スクールアイコン＆横断幕スタンプコレクション』は、「ハイキュー!!のキャラクター以外に、スクールアイコンや横断幕のデザインが押せるスタンプはありませんか？」とSNSよりリクエストをいただいたことがきっかけとなって企画した、作品の世界観により深く没入できるスタンプ。

スクールアイコン＆横断幕のデザインはこちらの20種類。スクールアイコンと横断幕は学校ごとにセットになっています。烏野高校や青葉城西高校はもちろん、音駒高校、伊達工業高校、白鳥沢学園高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校などアニメに登場した各校のスクールアイコンと横断幕デザインが勢ぞろいしています。

スタンプの印字サイズはスクールアイコンが25ミリ角、横断幕が70×17ミリ程度。手になじみやすい木製仕様（MDF素材）で、実用品としての使いやすさとコレクション性を両立しました。スタンプ面は高精細なラバー素材。紙ものはもちろん、別売の多目的インクを使えば布やプラスチック製品にもスタンプ可能です。

無地のノートや手帳、封筒やトートバッグ、ブックカバーなど、自分が応援する学校のマークや部活の横断幕をポン！と押せば、学校や部活のグッズづくりが楽しめます。

アニメ「ハイキュー!!」ファンにはたまらない『ハイキュー!! スクールアイコン＆横断幕スタンプコレクション』。キャラクターや学校、部活への想いを押すだけで表現できます。



ハンコというと事務的でお堅いイメージがありますが、わたしたちはこれからも「好きな人にはわかる」ユニークでたのしい商品企画をつうじて、ハンコに興味を持つ方を増やしてまいります。



＜参考URL＞

ハイキュー!! スクールアイコン＆横断幕スタンプコレクション

https://item.rakuten.co.jp/hankos/(https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-oudanmaku-rubberstamp/)haikyu-oudanmaku-rubberstamp(https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-oudanmaku-rubberstamp/)/(https://item.rakuten.co.jp/hankos/haikyu-oudanmaku-rubberstamp/) （楽天）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hankos/haikyu-oudanmaku-rubberstamp.html （ヤフー）



アニメ「ハイキュー!!」はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/haikyu/ （楽天）

https://shopping.geocities.jp/hankos/haikyu/ （ヤフー）





＜著作権表示＞

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会