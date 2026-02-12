【エンジニアイベント開催】THE N=1 STORIES 不確実な事業環境を突破した、成長企業6社独自のエンジニアリング｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2026年2月25日に、エンジニア向けイベント「THE N=1 STORIES」を、いえらぶGROUP本社オフィスにて6社合同で開催いたします。

本イベントでは、「変わり続ける事業」と「不確実すぎる現場」に、技術という武器一本で立ち向かっているIT注目6社のエンジニアが登壇。言語やクラウド環境の垣根を越え、「事業を1ミリでも前に進めるためのエンジニアリング」の本質を本音で共有します。

■概要

「新機能を最速で出したい。でも、絶対にシステムは落とせない。……なんなら来週、ピボットするかもしれない。」

成長企業のエンジニアにとって、これは日常茶飯事の光景です。 教科書通りのアーキテクチャを追い求めたいけれど、現実は想定外のトラフィックや、昨日決まった仕様変更の連続。

今回のLT会では、そんな「変わり続ける事業」と「不確実すぎる現場」に、技術という武器一本で立ち向かっているIT注目6社のエンジニアが登壇。表舞台の成功談だけでなく、その裏側にある「N=1」の意思決定プロセスを共有します。

【学べること】

●実戦的な判断力： 成長企業の現場で実際に機能した「意思決定のロジック」

●失敗の先回り： 6社が経験した「想定外」の事態と、それを乗り越えた具体的な手法

●事業視点の技術論： エンジニアリングを「事業の武器」に変えるための思考プロセス

●明日への活力： 同じ悩みを持つ他社のエンジニアとの知見共有による新たな気づき

【こんな方におすすめ】

●成長企業特有の「カオスな現場」をどう生き抜くか興味がある

●技術的負債や急な仕様変更への「現実的な対処法」を知りたい

●注目企業のエンジニアが、何を諦め、何を譲らなかったのかを覗き見たい

●技術を武器に事業をグロースさせることに喜びを感じる

■イベント詳細

■いえらぶGROUP登壇者

株式会社いえらぶGROUP 商品開発本部 執行役員 和田健太郎

2014年いえらぶGROUPにエンジニアとして新卒入社。開発とマネジメントの両面で早期から成果を上げ、多様なチームを率いて事業成長に貢献。自社のクラウドサービス開発だけでなく、大企業向けの大規模システム開発も主導する。

2024年から執行役員に就任。プロダクト開発全体を統括するとともに、いえらぶGROUPのAI戦略責任者として、生成AIをはじめとする先端技術の事業実装を推進。高度な知見と豊富な経験を活かし、不動産業務に革新をもたらすソリューション開発の最前線を担っている。大阪大学大学院理学研究科数学専攻修了。

※全登壇者の詳細はこちら(https://elementstech.connpass.com/event/383157/)

▼過去の開催実績

いえらぶGROUPでは、これまでにもエンジニア向けイベントを本社オフィスにて開催しております。

【Qiita Bash】エンジニアの「つながり」を応援！開発の最前線、Claude Codeの実践知を語り合う ～イベント開催レポート～

https://www.ielove-group.jp/blog/detail-05659

今後も、当社オフィスを活用したコミュニティイベントや技術交流の場づくりを積極的に推進してまいります。

イベント企画をご検討いただける企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心した住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反の観点を重視し、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

