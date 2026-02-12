深い艶を纏う、日本産あこや真珠の新章　パールジュエリーブランド「Orv（オーヴ）」がローンチ

ジェイプラスインターナショナル株式会社

ジェイプラスインターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川端 康資）は、2026年2月6日（金）、パールジュエリーブランド「Orv（オーヴ）」の展開をスタートいたしました。

Orvは、自社製品のリセールやアフターケアを充実させ、自然と人をつなぎ永く受け継がれるコレクションを提案。深い艶を湛えた最高品質の日本産あこや真珠と、ゴールドの煌めきが美しく調和するジュエリーを展開いたします。2月6日（金）公式ECサイトオープン、3月18日（水）～3月31日（火）まで阪急うめだ本店 7F プロモーションスペース71にてPOP UPを開催、今後は常設店舗の展開も予定しています。

Orv Decor ブレードネックレス / ピアス

＜Orvのジュエリーとは、自然と人を結ぶエレガンス＞

自然とのつながりをととのえ、海と大地、人と人、日常と非日常を結ぶこと。

ひと粒ひと粒のパールが、それぞれの想いを美しく結びつけていく。

選び抜かれた日本最高級のあこや真珠、悠久の大地から掬い上げられたゴールド、そして人の手による精緻な職人技。これらが重なり合い、深い余韻を残すジュエリーが完成します。

Orvのジュエリーは、時を超えた美しさを慈しみ、愛する人の心をつなぐ存在として、世代を超えて受け継がれる“パートナー”であることを目指しています。

その想いをかたちにするため、Orvではメンバーシップサービスの充実をはじめ、糸替えやクリーニングなどのアフターケアを通じて、永く寄り添うためのサポートを行っています。

＜資源を守るためのリセールへの取り組み＞

Orvでは、資源の有効活用および環境負荷低減の観点から、自社製品を対象としたリセールの取り組みを進めてまいります。ジュエリーのライフサイクルを延ばすことで、ものを大切に受け継ぐ価値観を育み、人と自然をつなぐブランドであることを目指します。

美しさだけでなく責任ある姿勢を併せ持つこと。

Orvは、これからの時代にふさわしいラグジュアリーのあり方を提案していきます。

＜商品ラインナップ＞

公式ECサイトでは、ネックレス、ピアス、イヤリング、リング、ブローチなどのコレクションを展開。自然と現代の多様なライフスタイルが調和したニュアンスのあるエレガンスをご体感いただけます。

Orv Classic オーヴクラシックネックレス［あこや真珠・K18イエローゴールド・PT900］ \1,342,000

Orv Decor オーヴデコーブレードネックレス［あこや真珠・K18イエローゴールド］ \3,190,000Orv Amulet オーヴアミュレット ジャーマンフックピアス［あこや真珠・K18イエローゴールド］\385,000 ＊セミオーダーでアルファベット、またはナンバーの刻印が可能

＜Orvが誇る、珠玉のパールクオリティ＞

あこや真珠の美しさを最大限に引き出すため、6つの項目［光沢（照り）／巻き／キズ（エクボ）／形／大きさ／色］に独自の厳格な基準を設けています。

これらすべてを満たした、日本最高水準のあこや真珠のみを使用しています。

＜美しさを未来へつなぐために ― 環境への取り組み＞

美しい資源を未来へつなぐため、自然環境への配慮をブランドの重要な軸としています。

日本の美しい真珠を育む海、そして地球環境の変化と真摯に向き合いながら、今Orvにできる最善の選択と提案を、少しずつ、確実に広げていきます。

その一環として、海の環境NPO法人「OWS」の活動を支援。OWSは、サンゴ調査や海洋ごみ問題への取り組み、海辺での自然体験教室などを通じて、海と生きものの大切さを伝える活動を行っています。

また、Orvのペーパーアイテムには、適切に管理された森林資源を使用したFSC認証紙（FSCミックス）を採用しています。

https://www.ows-npo.org

Orv Classic ネックレスBrand Profile｜Orv（オーヴ）

連なりを創造する。つながりを創造する。

自然とのつながりをととのえ、海と大地、人と人、心と心、日常と非日常を結ぶジュエリーブランド。

最高品質の日本産あこや真珠と、温かなゴールドの輝きが織りなす、唯一無二の調和を追求しています。

時を超えた美しさを慈しみ、愛する人の心をつなぐジュエリーとして、世代を超えた新たな物語を未来へと託していきます。

POP UP Information

開催期間：2026年3月18日(水)～3月31(火)

会 場：阪急うめだ本店 7F プロモーションスペース71

営業時間：通常10:00～20:00（不定休）

■公式ECサイト https://orv-pearl.jp(https://orv-pearl.jp)

■INSTAGRAM https://www.instagram.com/orv_pearl(https://www.instagram.com/orv_pearl)