メゾン マルジェラがブランドの世界を新しい形で体験できるプロジェクト「MaisonMargiela/folders」を発表

株式会社マルジェラジャパン

この度メゾン マルジェラは、ブランドの世界を新しい形で体験できるプロジェクト「MaisonMargiela/folders」を発表します。

このフォルダは、これまでメゾンのチーム内で、画像やプロジェクトのタイムライン、プレスリリースなどを共有・保存するために使用されてきたものです。

メゾンのヘリテージと未来を形作るアイディア、コード、価値観をひとつの体験としてご覧いただけます。

本プロジェクトは2026年4月1日に上海で開催される2026年秋冬コレクションのショーからスタートし、上海ファッションウィークのスペシャルゲストとしてライブで発表されます。

ショーの後には、中国4都市でメゾンのアイデンティティを形作る様々なコードに焦点を当てた一連の展示および体験が行われます。

展示テーマは以下の4つです。

「アーティザナル(Artisanal)」: クリエイティブラボラトリーエキシビション

4月2日～6日 上海

「匿名性(Anonymity)」: マスクの歴史エキシビション

4月7日～12日 北京

「タビ(Tabi)」: コレクターズエキシビション

4月9日～13日 成都

「ビアンケット(Bianchetto)」: アトリエエクスペリエンス

4月11日～12日 深圳

すべての展示・体験は無料で、どなたでもご参加いただけます。

参加登録は3月17日より開始予定です。

また、本フォルダにはプロジェクトの進行にあわせて新たなファイルが随時追加され、体験内容に関する最新情報や、コンセプトから展示に至るまでのプロセスが記録されていきます。

MaisonMargiela/foldersを通じて、本プロジェクトの展開の軌跡をご覧ください。

MaisonMargiela/folders: https://maisonmargielafolders.com/archive-codes/ exhibitions/april2026/project-library(https://maisonmargielafolders.com/archive-codes/%20exhibitions/april2026/project-library)

画像素材は、下記リンクよりダウンロードのうえご使用ください。

Assets - Maison Margiela Folders(https://rr55-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yuri_kamiya_otb_net/IgBgS-5I3yWWSZOyBJzO3VpVAY1l4Lvd363k12aIgJHohNg?e=LdFS4q)

About Maison Margiela

メゾン マルジェラは1988年にベルギー出身のデザイナー、マルタン・マルジェラによってパリで設立されたファッションブランド。2025年1月、グレン・マーティンスがクリエイティブ・ディレクターに就任。

オートクチュールからウィメンズ・メンズのプレタポルテ、シューズ、バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー、フレグランスまで、オーセンティシティー（信頼性）、アノニミティー（匿名性）、リコンセプション（再構想）を通して独自のクリエイティビティを発信しています。

maisonmargiela.com