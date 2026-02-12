株式会社サムシングファン、動画DXを核にクリエイターエコノミーへの取り組みを加速

株式会社サムシングファン株式会社サムシングファンHP(https://www.somethingfun.co.jp/)

株式会社サムシングファン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：薮本直樹）は、当社の提供価値をより正確に社会へお届けするため、ブランドメッセージの刷新およびコーポレートサイトのリニューアルを同時に実施いたしました。

■リニューアルの背景：動画制作を起点とした、事業構造の進化とブランド刷新

当社は創業以来、高品質な動画制作を核としながら、その動画をどうビジネスに活かし、成果に繋げるかという「動画DX(R)︎」の視点から、企業のコミュニケーション課題を解決してまいりました。

加えて現在は、約14,000名の登録者を擁するクリエイター派遣事業「サムジョブ」や、約5000名の所属ライバーを擁するライバー事業「さむふぁん！」を内包するクリエイターエージェンシー事業を展開しています。



これにより当社の事業は、動画制作を起点とした受託型のビジネスから、クリエイターエコノミーを支える事業基盤へとその構造を大きく進化させ、制作の枠組みを超えて、多様な才能と企業を繋ぐプラットフォームとしての役割を強めています。

こうした事業構造のもとで私たちが提供しているのは、動画という力強い表現手法を起点にデザインされた、新しいコミュニケーションの形です。

この度、現在の事業実態と、私たちが目指すビジョンをより正しくお届けするため、公式サイトの一部の構成およびブランドメッセージを刷新いたしました。



法人のお客様に対するビジネスパートナーとしての信頼をより強固なものにするとともに、

クリエイターや求職者の皆様にとっても、個人の挑戦を支え続ける当社の姿勢をより鮮明に打ち出してまいります。

■新コーポレートメッセージ

「クリエイターの可能性をひろげ、世界をひらく。」

新しいメッセージには、「最大化」といった計量的な言葉ではなく、温度感のある「ひろげる」「ひらく」という表現を選択しました。

表現することに一歩踏み出す全ての人を「クリエイター」と定義し、その挑戦を支え、ビジネスとして拡大できる仕組みをつくることで、個人の可能性が社会にひろがり、新たな世界がひらいていく。

そんな当社の決意を表現しています。

■主なリニューアルのポイント

多角的な事業構造を直感的に伝えるデザインへの刷新

「サムシングファンを知る」ページ(https://www.somethingfun.co.jp/company/somethingfun)

当社の多岐にわたる活動を整理し、初めてサイトを訪れた方でも当社の役割や事業構造を理解しやすく、必要な情報へスムーズにアクセスできる構成にいたしました。

ブランドアイデンティティ（理念・ビジョン）の言語化

「大切にしていること」ページ(https://www.somethingfun.co.jp/company/culture)

新メッセージに込めた想いや、ミッション、ビジョンを新たにページ化しました。

図解を用いることで、私たちが社会にどのような価値を提供し、どのような未来を目指しているのかを分かりやすく説明しています。

採用情報の拡充と「人」にフォーカスしたコンテンツの新設

採用ページ(https://www.somethingfun.co.jp/recruit)

当社の文化や働く仲間のリアルな想いを伝えるため、社員インタビューページを新設いたしました。

また、新たに採用担当者からのメッセージを掲載し、職種の魅力や求める人物像を直接お届けします。

経営の透明性を高める役員紹介ページの新設

役員紹介ページ(https://www.somethingfun.co.jp/company/member)

経営陣の想いやバックグラウンドを公開することで、ステークホルダーの皆様との信頼関係を深め、共創を加速させるプラットフォームとしての機能を強化しました。

サムシングファンは今後も、映像を起点とした事業基盤の強化を通じて、クリエイターと企業が共に成長できる新しい未来を切り拓いてまいります。

【株式会社サムシングファンについて】株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファンは企業のブランド価値向上とビジネス成長をサポートするため動画DX事業を中心に多角的なサービスを展開しています。

年間7000本を超える動画制作サービスをはじめ、動画分析ツール「DOOONUT」の開発・提供を通じて企業のマーケティング・コミュニケーション活動を効率化。

またクリエイターエージェンシー事業としてライバー事務所「さむふぁん」の運営や、動画クリエイターの育成・派遣・紹介事業「サムジョブ」を展開しています。

株式会社サムシングファンの事業について

サムシングファンの事業セグメントは大きく以下の二つに分類されます。

・動画DX事業

高品質な動画制作に加え、独自開発の動画分析ツール「DOOONUT」による効果測定を軸に、企業のマーケティング・コミュニケーションを総合的に支援します。

SNS運用やショート動画施策、動画コンテンツの量産体制構築までを一気通貫で提供し、認知拡大から成果創出までをデータドリブンで最適化。

動画を「作る」だけでなく、「活用し続ける」ための仕組みづくりを通じて、企業の動画DXを推進します。

・クリエイターエージェンシー事業

動画クリエイターやライバーを対象にした育成・支援を行い企業とのマッチングを実現。

約14000名のクリエイター登録を擁する「サムジョブ」では

ライバー事務所「さむふぁん」では、ライバー活動のサポートを通じて新しいキャリア形成を推進します。

さらに、Vチューバー事務所「Vubble（バブル）」を通じて、次世代エンターテインメントの可能性を広げています。

サムシングファンは多様なニーズに応える革新的なソリューションで企業と社会に新たな価値を提供し続けています。

公式HP：https://www.somethingfun.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サムシングファン 広報担当

e-mail：pr@somethingfun.co.jp

電話番号：03-6261-5375(東京オフィス)