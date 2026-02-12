「Out of kidZania in 滝沢 2026」にて、東京ヴェルディレーシングが地元チームと共にeスポーツのお仕事体験を実施

スポーツ総研株式会社

2026年1月31日、2月1日に岩手県滝沢市のビークルーフ滝沢で開催された「Out of kidZania in 滝沢 2026」に、国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会「UNIZONE 2026」本大会に出場する「東京ヴェルディレーシング」と「岩手馬コレーシング」が、共同で参加しました。

東京ヴェルディレーシングからは兒島弘訓選手、岩手馬コレーシングからは齊藤祐太選手、岡本貴明選手もイベントに参加して盛り上げてくれました。

- eスポーツのお仕事体験

小学1年生～中学３年生を対象に、eスポーツの周辺にあるお仕事を体験して頂きました。e-スポーツ選手として「レーシングシミュレーター」をプレーするほか、実況・カメラマン・スイッチャーといった、eスポーツを支える仕事や動画編集も交代で行います。

プログラムを通して、自分なりに考えながら動画編集に取り組む姿や、精一杯思いを伝えようと実況する姿、選手として闘志を燃やし、楽しみながら走る姿など、子どもたちのさまざまな一面を見ることができたのが印象的でした。

また、選手だけでなく、eスポーツを支える普段は知ることの少ない仕事も体験し、実際に子どもたちからは「選手よりも楽しかった」という声も聞かれました。終了後のアンケートでは、すべての参加者が「楽しかった」と回答しており、eスポーツに関わる多様な仕事を知ってもらう貴重な機会となりました。

- 「Out of kidzania in 滝沢 2026」とは

Out of KidZaniaは、こども向け職業・社会体験施設「キッザニア」の街をとびだして、こども達にもっとリアルな体験をしてもらいたいという想いから誕生したプログラムです。

こども達が実際に働く人と直接関わる中で、仕事そのものへの興味を持ち関心を広げ、仕事や社会について幅広く「気づく」ことを目的として、日本各地で開催されています。

「Out of KidZania in 滝沢」 では、こども達が普段なかなか知ることのできない企業の職業体験をすることで、たくさんの気づきを得て未来を生き抜く力を育むとともに、地域の賑わいの創出、交流人口の拡大を目指しています。

- 東京ヴェルディレーシングについて

東京ヴェルディレーシングでは、選手が安心して競技に集中できる環境づくりを大切にしながら、社会から信頼されるリーグ運営の一翼をになう存在であることを目指しています。単にレースに参戦するだけでなく、研修や人材育成を通じて、eモータースポーツの健全な発展と価値向上に向けた取り組みをリーグ・チーム・選手とともに進めてまいります。

- 岩手馬コレーシングについて

岩手馬コレーシング（IWATE UMACCO RACING）は、岩手の馬事文化を基盤に、誰もが参画できるインクルーシブな場づくりを軸とするeモータースポーツチームです。

岩手に受け継がれてきた「チャグチャグ馬コ」をはじめとする馬事文化、農耕と暮らしの営み、人と地域のつながりを大切にしながら、年齢・性別・障がいの有無・経験に関わらず、誰もが役割を持ち、安心して関われるチーム運営を目指しています。UNIZONE参戦を契機に、eモータースポーツを“競技”にとどめず、ICT教育、キャリア形成、地域交流のプラットフォームとして活用。岩手の文化と最先端テクノロジーを結び、地方から新しい価値観と誇りを育むモデルを創出します。

- UNIZONEについて

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）によって設立されたeモータースポーツリーグです。このリーグはJAF（日本自動車連盟）から公認を受けており、リーグ2年目となる今年は6チームが参戦しています。北は北海道から南は熊本まで全国各地で熱い戦いが繰り広げられます。