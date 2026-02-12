【調布】プライベートピラティススタジオ「unri pilates」が新コース【リハビリと運動を繋ぐ、ピラティス・コンディショニング】3月より開設！

株式会社 BEVARY

プライベートピラティススタジオ「unri pilates（アンリ ピラティス）」を運営する、株式会社BEVARY (本社：東京都調布市、代表取締役：村田美幸)は、2026年3月より痛みや不調を抱えた身体を改善したい方のための新コース【ピラティス・コンディショニング】を開設いたします。

◆新コース【ピラティス・コンディショニング】概要

このコースは、ピラティスを“上手くなるため”ではなく、痛みや不調を改善し、安全に動ける身体へ戻すことを目的に、専門的に身体を見てほしい方に向けたピラティスです。

整体やマッサージでは、はっきりした変化を感じられなかった方や、病院でのリハビリ後も違和感が残っている方が、痛みや不安を抱えずに、日常動作や運動ができる身体作りを目指します。

■unri pilates ができること

私たちは、いきなり運動は行いません。

まず身体の状態を評価し、動きを妨げている要因を確認し、必要に応じて、動きやすい状態をつくるための手技を用い、その上で今の身体に合った運動を選択します。

従来の決まったメニューをこなす「ピラティスのためのピラティス」ではなく、評価・手技・運動を組み合わせ、痛みや不調がある状態から身体を整えるピラティスを提供します。

■「unri pilates」 コンセプト

Unleash your potential

- 無理に引き出すのではなく、整えることで自然に発揮される力を大切にしています。

「unri pilates」 が選ばれる3つのポイント

1. 日常に無理なく組み込める、駅徒歩1分の通いやすさ

unri pilatesは駅から徒歩1分という立地で、仕事や家事の合間、予定の前後にも立ち寄りやすい環境を整えています。

「通うこと自体が負担にならない」ことも、継続の大切な要素だと考えています。

2. 状態を見極め、整えるための“確かな技術”

単に動かす・ほぐすだけではなく、その日の身体の状態や動きのクセを丁寧に確認しながら進めるコンディショニングとピラティス。徒手によるやさしいアプローチと、必要な運動を組み合わせ、無理なく、でも変化を感じられる内容を大切にしています。

「今の自分に合っている」と感じていただけることを何より重視しています。

3. 周りを気にせず、自分の身体に集中できる完全個室

完全個室のプライベート空間だからこそ、人目を気にせず、身体の感覚や小さな変化に集中できます。不安や悩みも相談しやすく、リラックスした状態でセッションを受けていただけます。

unri pilatesは、心と体の両方が落ち着く「安心できる場所」を目指しています。

店舗情報

●unri pilates 調布店 ルームA・B

住 所 ：〒182-0024 東京都調布市布田1-43-3 オリエントマンション208号(A)、209号(B)

営業時間：平日・土日祝7：00～21：00

アクセス：京王線「調布駅」中央口改札より徒歩1分

※営業日・営業時間は日によって異なります。最新のスケジュールは予約サイトにてご確認ください。

●unri pilates 国領店

住 所 ：〒182-0022東京都調布市国領町3-1-39 Ｋサイドビル 202号室

営業時間：平日・土日祝7：00～21：00

アクセス：京王線「国領駅」より徒歩1分

※営業日・営業時間は日によって異なります。最新のスケジュールは予約サイトにてご確認ください。

▶詳細や体験レッスンの申し込みはこちら：https://unri.jp/(https://unri.jp/)

■株式会社BEVARYの会社概要

商号 ： 株式会社BEVARY

代表者 ： 代表取締役 村田美幸

所在地 ： 〒182-0024 東京都調布市布田1-43-3 オリエントマンション208号

設立 ： 2022年3月

公式HP ： https://unri.jp/(https://unri.jp/)

公式Instagram：@unripilates（https://www.instagram.com/unripilates(https://www.instagram.com/unripilates)）