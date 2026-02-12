【阪急うめだ本店】人気すぎて過去最大の3会場で開催！「阪急文具の博覧会2026」

株式会社阪急阪神百貨店

「阪急文具の博覧会2026」(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/bungu/)

期間：2月16日(月)～23日(月・祝)

場所：9階 催場・祝祭広場、10階 『うめだスーク』 中央街区パーク、中央街区4・6番小屋

※最終日は午後5時閉場

阪急うめだ本店 9階 催場・祝祭広場、10階 『うめだスーク』 中央街区パーク、中央街区4・6番小屋では、2月16日(月)～23日(月・祝)の期間、「阪急文具の博覧会2026」を開催します。総勢約180ブランドのアイテムが集結し、過去最大規模の3会場で展開！

17回目を迎える今回のテーマは、手紙の奥深さを楽しむ「本気手紙のすゝめ」。デジタルが主流の今だからこそ、一枚の手紙が持つ温かさや、心を揺さぶる力を提案します。

■文具博の仕掛け人！バイヤー駒村セレクション

素敵な便箋やきれいな色のインクで綴る、心のこもった本気手紙を。マスキングテープやシールなどのアイテムをプラスして、自分らしい表現を楽しむことができます。

「EAST TOKYO STUDIO」リバティプリント生地貼りレターカード385円、刻印印刷のサンキューレターカード396円、活版イニシャルカードセット（A/E/H/K/M/N/R/S/T/Y）各660円 ◎9階 祝祭広場「TAG STATIONERY」インク1,760円、ガラスペン6,600円、インク移し替え用瓶（INK PUDDLE ／ROUND）6,930円、MINI ENVELOPE PAD825円 ◎9階 祝祭広場「綴ル」FLOWER BOOK MARK各330円、Modern Calligraphy STARTER SET6,600円、インク1,870円、インクポット9,350円 ◎9階 祝祭広場「meriBUN」選べる便箋バイキング（便箋6枚、封筒2枚、箔押しマスキングテープ1個）1,320円 ◎9階 祝祭広場

■人気のクリエーターアイテムが3会場に集結！

「ant's Handmade Market」おしゃれ紙各198円、お手紙セット880円、はんこ各種660円～ ◎9階 催場「池田はち」ミニレターセット 各880円、はんこ990円～、ミニカード385円、クリアマスキングテープ770円、一筆箋495円 ◎9階 催場「英国とアリス」マスキングテープ各880円、ロールシール1,100円～、メモ帳550円～ ◎9階 催場「かよくらふと」メモロール1,540円、一筆箋495円、テンプレート2,200円 ◎9階 催場「トビマツショウイチロウ」天然木のはんこ(長方形)各990円、(正方形、ロングロング)各1,320円 ※2月16日(月)の売場入場については、事前予約（抽選）が必要です。◎9階 祝祭広場「大原そう・パティシエハリネズミ」はんこ(チケット) 1,650円、はんこ(テディベアベビー) 770円 ◎10階『うめだスーク』

■阪急限定オリジナルデザインのアイテムも充実

阪急うめだ本店紙袋柄のシーリングワックスや、紙袋柄のオリジナルデザインスタンプ、20名のハンコクリエーターによる阪急限定スタンプに注目！

「FooRow」スタンプヘッド(阪急限定STAMP THE PAPER BAG)2,200円、ワックス(阪急限定WAX THE PAPER BAG MIX)770円 ◎9階 祝祭広場「サンビー」阪急限定 クリアスタンプ【2026】1,485円、阪急限定 日付印 小判2026 4,400円 ◎10階『うめだスーク』(左上)「はんこどり」花柄さんぽ990円、(右上)「もりりんご」かいすぎちゃった990円、(左下)「あいの紙ものやさん」おかいものくま990円、(右下)「Redbug」買物トランプ兵990円 ※一部ブランドの売場入場について、2月16日(月)のみ午前10時15分～午後4時10分までは事前予約（抽選）が必要です。

■10ブランド以上のワークショップを開催。可愛いやぎさんのお家にも注目

「パイロットコーポレーション」

色彩雫のインクボトルでインクリウム体験

●2月16日（月）～23日（月・祝）

各日 午前11時～、午後1時15分～、2時30分～、

3時45分～、5時～ (各回約60分)

※23日（月・祝）は午後3時45分の回まで

●参加費：2,200円

●9階 催場『パイロットコーポレーション』売場内※詳しくはHPをご覧ください(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766541456040)

「プラチナ万年筆」

ミクサブルインク調合体験会

●2月18日（水）午後1時～、3時～、5時～

（各回約60分）

●参加費：3,300円

●9階 祝祭広場 ※詳しくはHPをご覧ください(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766580093296)

「セントッテ」

切り絵をおくる、お手紙WORKSHOP

●2月19日（木）午前11時～、午後3時～

（各回約60分）

●参加費：2,200円

●9階 祝祭広場 ※詳しくはHPをご覧ください(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766471216202)

■マスキングテープでおなじみの「mt」×カフェ「ア・ル・ロイック」のコラボメニューが登場

オリジナルマスキングテープが付いたmtジェラートカップやmtミックスジュースなど、ここでしか手に入らないカフェメニューが登場します。

mtジェラートカップ(1個)900円 ◎9階「ア・ル・ロイック」※数量限定、なくなり次第終了。mtミックスジュース(1杯) 850円 ◎9階「ア・ル・ロイック」 ※数量限定、なくなり次第終了。mt苺のティーソーダ(1杯) 850円 ◎9階「ア・ル・ロイック」※数量限定、なくなり次第終了。

■他にもイベントが盛りだくさん！

会場限定ノベルティプレゼントキャンペーン

公式インスタグラム（@hankyu_event）のフォローと、公式LINE「うめだスーク」を友達登録のお客様に、ヤギさんデザインのA5クリアファイルをプレゼント。

◎9階 祝祭広場 ラッピングカウンター

郵便局の臨時出張所がやってくる

1日限りのオリジナルデザインの消印（記念小型日付印）が登場！その場でお手紙を書いて投函いただきます。

※受付時間：午後4時まで

◎9階 祝祭広場 ※2月17日(火)限定

日本郵便株式会社 切手・葉書室、切手デザイナー：星山 理佳（ほしやまあやか）トークショー 切手よもやま話

切手デザイナー星山 理佳(ほしやまあやか)によるトークショーを開催。特殊印刷など常に新しい表現を追求し、星座シリーズ（2011年～2013年）、海のいきものシリーズ（2017年～）など数々の名作切手のデザインを手掛けます。待望の新作、2月4日(水)発行の春のグリーティング切手についても語ります。

◎9階 祝祭広場 階段下スペース

◎2月17日(火)午後1時30分～(約60分)