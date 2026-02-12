【TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』】「ぷちきゅん」シリーズがヴィレヴァン限定で発売決定！
Smarpriseが手がける、オリジナル描き起こしデザインシリーズ「ぷちきゅん」より
『ダイヤのA actII -Second Season-』がヴィレッジヴァンガード限定で登場！
キャラクターそれぞれの個性と魅力をぎゅっと詰め込み
見ているだけで思わず"きゅん"とする、やさしくて可愛らしいタッチが魅力です。
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/22136
商品詳細
■トレーディング 缶バッジ 57mm 全8種 ≪単品≫660 円(税込) ≪セット≫5,280 円(税込)
【素 材】ブリキ、紙、PET、鉄（ピン）
【サイズ】57mm
■トレーディング 学生証風アクリルカードキーホルダー 全5種 ≪単品≫1,500 円(税込) ≪セット≫7,500 円(税込)
【素 材】アクリル
【サイズ】縦55mm×横85mm×厚さ1mm
■トレーディング コレクションカード 全8種 ≪単品≫800 円(税込) ≪セット≫6,400 円(税込)
【素 材】マットコート紙258kg
【サイズ】86mm×54mm
■トレーディング ミニミニアクリルスタンド 全5種 ≪単品≫1,500 円(税込) ≪セット≫7,500 円(税込)
【素 材】アクリル
【サイズ】本体縦50mm×横50mm×厚3mm以内+台座縦40mm×横40mm×厚3mm以内
■トレーディング チャーム付キーホルダー 全5種 ≪単品≫1,800 円(税込) ≪セット≫9,000 円(税込)
【素 材】アクリル・鉄
【サイズ】本体縦70mm×横15mm×厚8mm チャーム縦30mm×横30mm×厚3mm以内
■ダイカットアクリルキーホルダー 全5種 各1,500 円(税込)
【素 材】アクリル・鉄
【サイズ】縦60mm×横60mm×厚3mm 以内
■Tシャツ 1種 5,000 円(税込)
【素 材】綿
【サイズ】着丈740mm 身幅520mm
(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京
