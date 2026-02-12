【ウブロ】ジョングクがグローバル ブランド アンバサダーに就任

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロCourtesy of HUBLOT

2026年2月12日 - 韓国 ソウル - ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、グローバルアーティストであり、パフォーマー、K-POPグループBTSのメンバーであるジョングクを、新たなウブロ グローバル ブランド アンバサダーとして迎えました。この発表はソウルで盛大に行われ、”オリジナリティ“の意味を再定義した2つの世界 - 「時計製造の世界に革命を起こしたウォッチメーカー」と「時代を代表する音とリズムを再構築したアーティスト」 - の融合を象徴するものとなりました。1980年のゴールドとラバーの初めての融合から、2005年の「ビッグ・バン」が巻き起こした衝撃、そして今「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」の刷新に至るまで、ウブロは革新をアイデンティティへと昇華させてきました。ジョングクも同様に、ジャンルやカルチャー、感情、本能を自在に融合させるという同じ精神を体現しています。このコラボレーションは偶然ではなく、必然の結果です。アーティストもウブロも自らの原点に立ち返り、彼らを比類無き存在にする揺るぎないDNAを受け継いでいます。

このパートナーシップについて、ジョングクは次のように述べています。

「2022年のFIFAワールドカップで『Dreamers』を披露した瞬間、大会オフィシャルタイムキーパーであるウブロと共に、時間と音楽が繋がっているように感じました。今回のウブロとのコラボレーションは、その瞬間が一巡したような感覚です。私は常に、このブランドの自信、クラフツマンシップ、独自の道を切り開く姿勢に感銘を受けてきました。ウブロの“フュージョン（融合）”の考え方は、私が音楽を作る姿勢と重なります。感情や影響、音を融合させ、自分らしさを体現する音を生み出すという点です。」

ウブロのCEO ジュリアン・トルナーレは次のように語りました。

「ジョングクは世代を代表する最も影響力のあるアーティストの一人です。彼の正確さ、情熱、そして限界に挑む姿勢は、まさにウブロの精神を体現しています。素材の融合から自社開発・製造ムーブメントの緻密な開発に至るまで、私たちが絶えず時計づくりのあらゆる工程を再考し、洗練を重ね、再創造しているように、ジョングクもまた進化の精神を携え、常に変化し、常にオリジナルであり続けています。彼をウブロファミリーに迎えられることを大変光栄に思います。」

Courtesy of HUBLOT

BEYOND APPEARANCES： ジョングク× ウブロの内なる本質

ウブロが革新と刷新を通じて進化してきたように、ジョングクのアーティストとしての道も、活動初期のパフォーマンスからソロ楽曲における親密な歌声に至るまで、変革によって形作られてきました。どちらも深みと本質によって定義されます。同様に、ウブロは自社マニュファクチュールの卓越した技術、素材とテクノロジーの融合、そして自社開発・製造の「ウニコ」ムーブメントを通して、その本質を明らかにしています。

2005年、ウブロは単に時計を発表しただけでなく、現代に革命を起こしました。「ビッグ・バン」によって、ウブロは融合を現代の錬金術へと昇華させ、新たなデザインを生み出しました。さらに、このデザインは20年にわたりブランドを象徴し、ウブロのレガシーを定義するとともに、未来を形作り続けています。

2013年のデビュー以来、ジョングクはジャンル、カルチャー、感情を融合させ、彼ならではの比類なき歌声を築き上げてきました。そして今日、2026年のジョングクのグローバル ブランド アンバサダー就任発表により、ウブロは独創性を再定義するアーティストと、原点回帰を果たしたタイムピース「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」との出会いを祝します。

Courtesy of HUBLOT

「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」がジョングクの手元にふさわしい理由

2026年1月に発表された「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は、1980年の初のフュージョン（融合）から、2005年のデザインの革新、そして2026年の刷新に至るまで、20年にわたるウブロの卓越した技術を受け継いでいます。それは、アーティストが曲を重ねるごとに自らを作り上げていくように、層を重ねて作られています。ジョングクのキャリアも同様に、技巧と対比、勇気、そして明確なビジョンによって形作られています。彼は過去を否定するのではなく高めることで、オリジナリティの意味を再定義してきました。だからこそ、「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は単なる腕時計ではありません。それは彼のクリエイティブコードの延長そのものなのです。

HUBLOT 「ビッグ・バンオリジナル ウニコ キングゴールド セラミック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-original-unico-king-gold-ceramic-43-mmHUBLOT「ビッグ・バンオリジナル ウニコ ブラックマジック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-original-unico-black-magic-43-mm

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com