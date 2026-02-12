徳島市

【任用期間】

任用日から令和9年3月31日まで

【申込受付期間】

2月19日（木）まで

【職務の内容】

一般家庭から排出された家庭ごみの収集業務及び清掃車等の清掃作業に従事します。

【勤務時間】

（月曜から金曜）午前8時30分から午後5時まで

【給与】

月額211,150円～235,664円（地域手当額を含む。）

注記1：徳島市職員として在職期間がある場合、その職歴に応じて、給与月額を決定します。

注記2：今後の給与改定等の状況によって、支給額が変更されることがあります。

【申し込み方法】

所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市東部環境事業所業務課（〒770-8011 徳島市論田町元開43番地の1）に提出してください。

- 郵送の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（塵芥収集業務）申込」と朱書きし、封筒の裏に差出人の住所、氏名を明記の上、必ず簡易書留で郵送してください。- 持参の場合は、徳島市東部環境事業所業務課へお越しください。（受付時間：月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで）

〇徳島市ホームページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/202602011100.html

※詳細は、徳島市ホームページをご確認の上、お申し込みください。

【お問い合わせ先】

徳島市環境部 東部環境事業所

TEL：088-662-0139

FAX：088-662-0352