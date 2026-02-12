VVを不法占拠！おいでよ魔法少女村（不法占拠）限定グッズ命がけの発売決定！！

変身成功率0.0001％以下の地獄を越え、不死にして無敵の異形となった「魔法少女」。


肉体を粉砕されても再生する彼女らを殺す術はなく、人類はただ滅亡を待つ絶望の淵にあります。


そんな彼女らが不法占拠する「魔法少女村」に、あろうことかヴィレッジヴァンガードが狂気の出店。


一人の少年に向けられた恩義のみで世界が繋ぎ止められた、極限の不法占拠地から限定グッズをお届け！！


対魔庁すら手出しできない凄惨な理が支配する、死と再生の地へ足を踏み入れる覚悟はあるか。



2026年2月12日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。


期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！



受注期間：2026年2月12日（木）17:00-2026年3月1日（日）23：59まで


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■キャラクタースタンド 全６種　各2,200円（税込）






【サイズ】約W13×H18cm


【素材】アクリル


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



■アクリルジオラマ 全1種　3,600円（税込）




【サイズ】


約W8.6×H12cm


【素材】


アクリル


■アクリルキーホルダー 全6種　各1,500円（税込）




【サイズ】


キャラクターサイズ：約W2.4×H6.9


タイトルパーツサイズW1.5×H3.8×cm


【素材】


アクリル


■アクリルPOPバッジ　全6種 各1,350円（税込）




【サイズ】


約W7.7×H5cm


【素材】


アクリル


■ダイカットステッカー　全6種　各600円（税込）




【サイズ】


約W3.1×H6.7cm


【素材】



■ステッカーシート　全1種　1,300円（税込）




【サイズ】W14.9×H21cm


【素材】紙


■缶バッジ　全11種


単品 660円（税込）/セット 7,280円（税込）




【サイズ】


約Φ5.8cm


【素材】


紙・ブリキ



種類は全部で11種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


■アクリルカード　全15種


単品 770円（税込）/セット 11,500円（税込）




【サイズ】


約W5.8×H8cm


【素材】


アクリル


種類は全部で15種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


■ミニキャラステッカー　全16種


単品 600円（税込）/セット 9,600円（税込）




【サイズ】


約W5.５×H６cm


【素材】



種類は全部で16種！


※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。


【注意事項】



【受注期間】



2026年2月12日（木）17:00～2026年3月1日（日）23：59まで


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22189/


