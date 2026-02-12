VVを不法占拠！おいでよ魔法少女村（不法占拠）限定グッズ命がけの発売決定！！
変身成功率0.0001％以下の地獄を越え、不死にして無敵の異形となった「魔法少女」。
肉体を粉砕されても再生する彼女らを殺す術はなく、人類はただ滅亡を待つ絶望の淵にあります。
そんな彼女らが不法占拠する「魔法少女村」に、あろうことかヴィレッジヴァンガードが狂気の出店。
一人の少年に向けられた恩義のみで世界が繋ぎ止められた、極限の不法占拠地から限定グッズをお届け！！
対魔庁すら手出しできない凄惨な理が支配する、死と再生の地へ足を踏み入れる覚悟はあるか。
2026年2月12日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。
期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！
受注期間：2026年2月12日（木）17:00-2026年3月1日（日）23：59まで
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■キャラクタースタンド 全６種 各2,200円（税込）
【サイズ】約W13×H18cm
【素材】アクリル
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
■アクリルジオラマ 全1種 3,600円（税込）
【サイズ】
約W8.6×H12cm
【素材】
アクリル


■アクリルキーホルダー 全6種 各1,500円（税込）
【サイズ】
キャラクターサイズ：約W2.4×H6.9
タイトルパーツサイズW1.5×H3.8×cm
【素材】
アクリル


■アクリルPOPバッジ 全6種 各1,350円（税込）
【サイズ】
約W7.7×H5cm
【素材】
アクリル


■ダイカットステッカー 全6種 各600円（税込）
【サイズ】
約W3.1×H6.7cm
【素材】
紙


■ステッカーシート 全1種 1,300円（税込）
【サイズ】W14.9×H21cm
【素材】紙


■缶バッジ 全11種
単品 660円（税込）/セット 7,280円（税込）
【サイズ】
約Φ5.8cm
【素材】
紙・ブリキ
種類は全部で11種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。






■アクリルカード 全15種
単品 770円（税込）/セット 11,500円（税込）
【サイズ】
約W5.8×H8cm
【素材】
アクリル
種類は全部で15種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。






■ミニキャラステッカー 全16種
単品 600円（税込）/セット 9,600円（税込）
【サイズ】
約W5.５×H６cm
【素材】
紙
種類は全部で16種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。






【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年2月12日（木）17:00～2026年3月1日（日）23：59まで
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22189/
【お問い合わせ】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
