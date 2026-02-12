VVを不法占拠！おいでよ魔法少女村（不法占拠）限定グッズ命がけの発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

変身成功率0.0001％以下の地獄を越え、不死にして無敵の異形となった「魔法少女」。

肉体を粉砕されても再生する彼女らを殺す術はなく、人類はただ滅亡を待つ絶望の淵にあります。

そんな彼女らが不法占拠する「魔法少女村」に、あろうことかヴィレッジヴァンガードが狂気の出店。

一人の少年に向けられた恩義のみで世界が繋ぎ止められた、極限の不法占拠地から限定グッズをお届け！！

対魔庁すら手出しできない凄惨な理が支配する、死と再生の地へ足を踏み入れる覚悟はあるか。

2026年2月12日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。

期間限定となりますので、この機会をお見逃しなく！！

受注期間：2026年2月12日（木）17:00-2026年3月1日（日）23：59まで

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■キャラクタースタンド 全６種 各2,200円（税込）

【サイズ】約W13×H18cm

【素材】アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルジオラマ 全1種 3,600円（税込）

【サイズ】

約W8.6×H12cm

【素材】

アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルキーホルダー 全6種 各1,500円（税込）

【サイズ】

キャラクターサイズ：約W2.4×H6.9

タイトルパーツサイズW1.5×H3.8×cm

【素材】

アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■アクリルPOPバッジ 全6種 各1,350円（税込）

【サイズ】

約W7.7×H5cm

【素材】

アクリル

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ダイカットステッカー 全6種 各600円（税込）

【サイズ】

約W3.1×H6.7cm

【素材】

紙

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■ステッカーシート 全1種 1,300円（税込）

【サイズ】W14.9×H21cm

【素材】紙

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

■缶バッジ 全11種

単品 660円（税込）/セット 7,280円（税込）

【サイズ】

約Φ5.8cm

【素材】

紙・ブリキ

種類は全部で11種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を11個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

■アクリルカード 全15種

単品 770円（税込）/セット 11,500円（税込）

【サイズ】

約W5.8×H8cm

【素材】

アクリル

種類は全部で15種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を15個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

■ミニキャラステッカー 全16種

単品 600円（税込）/セット 9,600円（税込）

【サイズ】

約W5.５×H６cm

【素材】

紙

種類は全部で16種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの単品商品を16個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

※全種揃えたい方はセット商品をご購入ください。

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年2月12日（木）17:00～2026年3月1日（日）23：59まで

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22189/

【お問い合わせ】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

【『ギンガム@おいでよ魔法少女村（不法占拠）』公式X】

https://x.com/Agamalgam

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://x.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）