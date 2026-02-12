シリーズ累計発行部数1,000万部突破・大人気参考書シリーズ『ひとつひとつわかりやすく。』から、内申点アップのカギとなる「中学実技4科」の改訂版が登場【予約受付中！】

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月1日より『中学技術・家庭をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学音楽をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。改訂版』『中学美術をひとつひとつわかりやすく。改訂版』（2026年4月23日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■シリーズ累計発行部数1,000万部突破！『ひとつひとつわかりやすく。』シリーズとは？

勉強でつまずいたときの一番の解決策は、先生が隣でひとつひとつ教えてくれること。『ひとつひとつわかりやすく。』シリーズは、参考書による「最もわかりやすい個人授業」の実現を目指して、2009年に創刊されました。

「本当にひとつひとつわかりやすい！」と、小学生から大人まで幅広い層から支持を受け、発売以来シリーズ累計1,000万部（※1）を超えるベストセラーとなっています。

とくに、中学生向けの『中学ひとつひとつわかりやすく。』シリーズは、創刊以来、数多くの読者の熱い支持を集め、中学参考書ジャンルでシリーズ売り上げNo.1（※2）を達成しています。

このたび、内申点として高校入試に大きく影響する一方で、対策が後回しになりがちな中学の実技教科4冊（技術・家庭／音楽／保健体育／美術）の改訂版を発刊します。

※1：小学・中学・高校・資格語学ジャンル累計発行部数（2026年1月時点／Gakken調べ）

※2：書籍>学参＞中学校ジャンル シリーズ累計（教科書準拠商品を除く）＜2025年1月～12月／CDP CANTERA調べ＞

■本書の特長

1回分はたったの2ページで、所要時間は約15分。

左ページは解説。難しい言葉をなるべく使わずに、学習事項をイラストや図、わかりやすい文章で解説しています。右ページは基本練習。ポイントを押さえた練習問題を解くことで、左ページの学習事項をしっかり定着させます。

▲左ページはイラストを使ったやさしい解説、右ページはポイントを押さえた練習問題を掲載。 ※紙面は『中学技術・家庭』。※紙面はイメージのため、変更になる場合があります。

改訂版では、オールカラー化し、練習問題を見直して、より充実した内容にリニューアルしました。また、定期テストに頻出の問題には「よく出る」アイコンをつけています。重要問題が一目でわかるため、忙しい中学生でも効率よく学習できます。また、初めての実技テストで「どこを覚えればいいかわからない……」「どんな問題が出るのかわからなくて不安……」と感じる新中学1年生でも安心です。無理なく取り組める実技教科の定期テスト対策として、中学3年間活用できます。

■テスト前に効く！ 3つのデジタル特典で定期テスト対策を徹底サポート！

▲「よく出る」アイコンで、効率よく高得点を目指そう！ ※紙面はイメージのため、変更になる場合があります。

１.答え合わせがしやすい解答解説

スマホやタブレットで手軽に確認できるWEB版解答解説付き。紙面をそのまま縮小して掲載しているので、本誌の問題と並べてスムーズに答え合わせをすることができます。

２.テスト前に何度も解ける復習問題

ダウンロードできる復習問題は、印刷して何度も解き直すのはもちろん、赤ペンで答えを書き込み、手持ちの赤フィルターを使って暗記教材として活用するのもおすすめです。繰り返し取り組めるから、定期テストの重要ポイントが定着します。

３.学習計画が立てられるスケジュール管理シート

教科を問わず使える、スケジュール管理シートがダウンロードできます。このシートを活用すれば、テストまでの学習計画が整理でき、無理なく効率的に定期テスト対策を進められます。

対策の仕方がわからず、後回しになりがちな実技教科だからこそ、主要教科とあわせて早めにそろえておくと安心です。中学生活のスタートダッシュに、ぜひご予約ください。

［商品概要］

■『中学技術・家庭をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学音楽をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学保健体育をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

■『中学美術をひとつひとつわかりやすく。改訂版』

定価・価格：各1,320円（税込）

発売日：2026年4月23日

判型：B5判

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306373-1（技術・家庭）／978-4-05-306372-4（音楽）／978-4-05-306371-7（保健体育）／978-4-05-306370-0（美術）

発行所：株式会社 Gakken

▽学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1130637300(https://hon.gakken.jp/book/1130637300) （技術・家庭）

https://hon.gakken.jp/book/1130637200(https://hon.gakken.jp/book/1130637200) （音楽）

https://hon.gakken.jp/book/1130637100(https://hon.gakken.jp/book/1130637100) （保健体育）

https://hon.gakken.jp/book/1130637000(https://hon.gakken.jp/book/1130637000) （美術）

【本書のご購入はコチラ】

▽Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063736(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063736) （技術・家庭）

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063728(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063728) （音楽）

https://www.amazon.co.jp/dp/405306371X(https://www.amazon.co.jp/dp/405306371X) （保健体育）

https://www.amazon.co.jp/dp/4053063701(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063701) （美術）

▽楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525144/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525144/) （技術・家庭）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525146/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525146/) （音楽）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525143/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525143/) （保健体育）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18525148/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525148/) （美術）

