≪伸芽′Sクラブ≫ ２月23日（月・祝）「早稲田実業学校初等部 合格者座談会（説明会付き）」のご案内
●「早稲田実業学校初等部 合格者座談会」概要
事前に伸芽'Sクラブの取り組みや教育方針をご理解いただくことで、お話をより具体的に実感していただける構成となっております。当日は座談会に先立ち、伸芽'Sクラブの説明会を予定しております。ご理解・ご了承のうえ、参加をご検討いただけますと幸いです。
※本イベントではお子さまのお預かりは行っておりません。あらかじめご了承ください。
※本座談会は伸芽'Sクラブをご利用くださっていた方の体験談が中心です。
【日程】
2026年２月23日（月・祝）10：00～12：00
※説明会および合格者座談会終了後、伸芽'Sクラブ担当者との個別相談会を予定しております。
【会場】
伸芽'Sクラブ 吉祥寺校
東京都武蔵野市吉祥寺南町１-７-７アンニュー吉祥寺２F（吉祥寺駅公園口より徒歩２分）
※「伸芽会 吉祥寺教室」とは場所が異なりますのでご注意ください。
【登壇者】
早稲田実業学校初等部 合格者の保護者様
【費用】
無料
【定員】
15名
※定員になりしだい、キャンセル待ちとなります。ご了承ください。
【持ち物】
筆記用具、室内履き
【当日の撮影およびSNSへの掲載について】
本座談会では、当日のようすを写真・動画にて撮影いたします。後日Instagram等のSNSおよび広報媒体（WEBサイト等）に掲載させていただく場合がございます。参加者の皆様のプライバシーに配慮し、お顔がはっきりと判別できないよう、後ろ姿や引きの構図での撮影、またはボカシ加工等の対応をいたします。
【申込方法】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD3atkYrLRLyKUeN2Xb-NuvFnVnk0QzJKQa7EuM2sgBC3ZPA/viewform
※伸芽'Sクラブ会員の皆様は、お通いの各校まで直接お問い合わせください。
【お電話でのお問い合わせ】
0120-233-715（10:00～18:00／月～金 ※祝日除く）
【Instagram伸芽'Sクラブ公式アカウント】
https://www.instagram.com/shinga_s_club/
●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは
伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。
更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。
●会社概要
【株式会社 伸芽会】
所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F
代表者：代表取締役社長 中西 克弥
URL：https://www.shingakai.co.jp/
事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)
【株式会社 リソー教育グループ】
所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号
代表：代表取締役社長 天坊 真彦
URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/
事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか７つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開
●この記事に関するお問い合わせ
株式会社リソー教育グループ
広告・マーケティング部 長野
Email : riso-pr@tomas.jp