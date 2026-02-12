「週刊TVガイド3月20日号」は『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』とスペシャルコラボ！ 購入者特典の描きおろしブロマイドの絵柄も解禁！

株式会社東京ニュース通信社東京ニュース通信社は、「週刊TVガイド2026年3月20日号」を3月11日（水）に発売。アニメイト通販購入者特典として、オリジナルスクエア判ブロマイドが付くことが決定しました。「週刊TVガイド2026年3月20日号」（東京ニュース通信社刊）

4月からTVアニメ第4期の放送も決定している『転生したらスライムだった件』（通称『転スラ』）。スライムとして転生した元サラリーマンが、理想の国造りを目指す異世界ファンタジーとして、国内外問わず人気を博している。

「週刊TVガイド3月20日号」（3月11日発売）では、劇場版2作目となる『蒼海の涙編』が絶賛公開中の『転スラ』とのスペシャルコラボを実施。劇場版の舞台である海をイメージしたバカンス感あふれるリムルとヴェルドラの描きおろしイラストによるバックカバーのほか、同号の関東版を購入すると、アニメイト通販特典としてオリジナルスクエア判ブロマイド（89mm×89mm）が3種ランダムでプレゼントされる。リゾート島で羽を伸ばしているリムル＆ヴェルドラのブロマイドを、ぜひこの機会に入手いただきたい。

本誌では、リムル役の岡咲美保＆ヴェルドラ役の前野智昭の対談、成田真一郎プロデューサーのインタビューをお届け。ここでしか読めない貴重なエピソードの数々をお見逃しなく。

購入者特典 決定！

◆特典内容：「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」 リムル・ヴェルドラ オリジナルスクエア判ブロマイド 絵柄3種類よりランダムで1枚

※2ショット絵柄1種類、ソロ絵柄各1種類、全3種類よりランダムで1枚

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：週刊TVガイド関東版2026年3月20日号

※実店舗での「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」 リムル・ヴェルドラ オリジナルスクエア判ブロマイド付き販売はございません。通販のみの特典となります。

「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」 リムル・ヴェルドラ オリジナルスクエア判ブロマイド付き販売については下記HPをご覧ください。

・「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」 リムル・ヴェルドラ オリジナルスクエア判ブロマイド付き 絵柄3種類よりランダムで1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3396516/

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

【注意事項】

※2月12日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販のみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年3月20日号」

関東版／関西版／中部版／福岡・佐賀・山口西版／北海道・青森版／岩手・秋田・山形版／宮城・福島版／静岡版／長野・新潟版／石川・富山・福井版／広島・島根・鳥取・山口東版／岡山・香川・愛媛・高知版／長崎・熊本版／鹿児島・宮崎・大分版

●発売日：2026年3月11日（水）※一部発売日が異なる地域がございます

●特別定価：580円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「週刊TVガイド2026年3月20日号」

●配信日：2026年3月13日（金）以降～順次配信開始予定

●価 格：580円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天koboほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「週刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。電子版からはご応募できない企画があります。



