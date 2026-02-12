＜助成先決定＞第3回「子どもすこやか基金」の助成先発表

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年2月12日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、第3回「子どもすこやか基金」の助成先を以下の6件に決定したことを発表しました（五十音順）。助成総額は15,697,600円。助成対象期間は2026年3月～2027年2月。

- 第3回「子どもすこやか基金」助成先団体・事業

団体名：特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY（所在地：東京都）

事業名：すべての外国籍の子どもたちが健全に成長できる日本社会を！プロジェクト

助成金額：507,600円

団体名：特定非営利活動法人困窮者支援ネットワーク（所在地：沖縄県）

事業名：物価高騰から幼い命を守る見守りネットワーク事業

助成金額：2,080,000円

団体名：特例認定特定非営利活動法人そらいろコアラ（所在地：栃木県）

事業名：不適切な養育環境下における子どもの居場所支援及び包括支援事業

助成金額：4,700,000円

団体名：つしま夢まちづくり食ラバーズ（所在地：愛知県）

事業名：食事等支援で子どもの未来を紡ぐ・つなぐ絆応援事業

助成金額：3,530,000円

団体名：特定非営利活動法人陽だまりの家（所在地：北海道）

事業名：福祉と心理の専門職が子どもと繋がり困り事解決に結び付ける事業

助成金額：3,000,000円

団体名：特定非営利活動法人文楽舎みんなのよりば（所在地：東京都）

事業名：子どもの孤立を防ぎ食支援と安心の居場所で笑顔を支える事業

助成金額：1,880,000円

「子どもすこやか基金」とは

日本では、多くの子どもたちが経済的に非常に厳しい状況に置かれています。2021年の子どもの相対的貧困率は11.5%、約9人に1人が貧困線を下回る生活を送っており、他の先進国と比較して高い水準にあります。さらにコロナ禍以降、物価上昇もあり、経済的な困難を抱える家庭の子どもたちはさらに厳しい状況におかれています。

「子どもすこやか基金」は、とりわけ大人の支援を必要とする乳幼児から小学生の幼い子どもたちに、健康的な生活の確保をするための支援をしっかり届けるために設立されました。生活困窮状況におかれる子どもたちへの支援の中でも、ニーズが高く緊急度が高い、食事や食品・食材、日用品など生活必需品を迅速に届ける活動を助成します。

- 公益財団法人 日本フィランソロピック財団について

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰などを行う事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/