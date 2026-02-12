【名古屋】【開業10周年】心ゆくまで苺を愛でる、贅沢な春のひととき。桜香るグラスの中にもちもちの苺大福を忍ばせた1か月間限定の春色パフェ！「大人のご褒美パフェ～Strawberry Blossom～」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）に開業10周年を迎えました。

この10年の歴史の中で、ホテルの看板スイーツとして愛され続けているのが、フレンチレストラン「グラマシースイート」の『大人のご褒美パフェ』。その第69作目となる今回は、2026年3月13日（金）～4月13日（月）までの1か月限定で、『大人のご褒美パフェ～Strawberry Blossom～』を販売いたします。旬の苺を贅沢に使用し、ふわりと桜が香る優美な春色の一杯に。アーティスティックな層を食べ進めると、中から現れるのはモチモチとした食感の「苺大福」。和と洋の素材を丁寧に重ね、贅沢の粋を尽くした逸品です。春の訪れを連想させる華やかなビジュアルとともに、幾重にも重なる食感と味わいが、最後の一口まで飽きることのない心地よい調和を奏でます。心華やぐ季節にふさわしい、瑞々しい苺と桜のハーモニーを、ホテルのラグジュアリーな空間で心ゆくまでお楽しみください。

『大人のご褒美パフェ～Strawberry Blossom～』販売概要

▲『大人のご褒美パフェ～Strawberry Blossom～』イメージ

■販売期間

2026年3月13日（金）～4月13日（月）

■提供時間

平日（月～木）／11:00～21:00（L.O.19:30）

金土日祝／11:00～22:00（L.O.20:00）

■料金

2,860円（※消費税込・サービス料15％別）

■HP

https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15284/

■商品概要

『大人のご褒美パフェ』は、上段と下段で構成され、アーティスティックな見た目が特徴のご褒美感満載の大人気スイーツ。

ホテル開業より始まり、69作品目の今回は、春の訪れを感じる“桜と苺”を使用した一杯。

上段は、サクサクのタルト生地に、桜と苺のクリームをモンブランのように絞り、フレッシュな苺とエディブルフラワー、そして繊細なピンク色のチョコレート細工で、華やかに仕上げました。下段は、口溶けの良い「桜のアイス」の下に、求肥のモチモチ食感が楽しめる「苺大福」を忍ばせ、フレッシュな「苺」、ザクザクとした食感が楽しい「苺のチョコレートクランチ」、風味豊かな「桜と苺のクリーム」が重なり合います。グラスの底には、甘く芳醇な香りが特徴の「トンカ豆のジュレ」で、さっぱりとした味わいで最後までお楽しみいただけます。

▲パフェ上段 イメージ

【パフェ上段】

チョコレート細工と、春の息吹を感じさせるエディブルフラワー。その華やかなデコレーションの下には、瑞々しい旬の苺と、ふわりと桜が香る桜と苺のクリームを贅沢に重ねたタルトをあしらいました。

【上段使用食材】

チョコレート細工／エディブルフラワー／苺／桜と苺のクリーム／タルト

▲パフェ下段 イメージ

【パフェ下段】

苺大福のもちもち食感に、香り高い桜のアイスと瑞々しい苺が優雅に重なります。苺のチョコレートクランチのサクサク食感と、なめらかなクリームが溶け合い、最後の一口までお楽しみいただけます。

【下段使用食材】

桜のアイス／苺大福／苺／桜と苺のクリーム／トンカ豆のジュレ／苺のチョコレートクランチ

コース料理のデザートのアップグレードが可能

コース料金に＋1,210円（消費税込・サービス料15％別）で、デザートをパフェにグレードアップ可能です。

歓送迎会やお集まりで利用可能な個室を完備

■個室使用料（2時間）：

半個室／小（2～6名様） 中（7～12名様） 大（13～24名様）

完全個室／4～6名様 ※平日は2名様～：11,000円

※消費税込・サービス料15％別

＜店舗概要＞

▲半個室 小 イメージ▲半個室 大 イメージ▲完全個室イメージ

【店名】「グラマシースイート」（1F）

【営業時間】

＜ランチ＞平日11:30～15:00（L.O. 14:00）／土日祝11:00～15:00（L.O. 14:00）

＜ティータイム＞15:00～17:00（L.O. 16:30）

＜ディナー＞平日（月～木）17:00～21:00（L.O. 19:30）／金土日祝17:00～22:00（L.O. 20:00）

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/cafe/

＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

▲ストリングスホテル 名古屋 開業10周年ロゴマーク

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く

表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。

次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に

残る体験を提供し続けるという決意が込められています。