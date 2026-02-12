ニューラルグループ、カクタスをグループ会社化

ニューラルグループ株式会社左から、当社グループ企画管理室 室長 加藤、株式会社カクタス 代表取締役社長 畚野信恒氏、当社 取締役 山本

ニューラルグループ株式会社（以下、「当社」）は、イベントプロデュース事業を展開する株式会社カクタス（以下「カクタス」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。本件、および同日に発表いたしました株式会社ポマト・プロ（以下「ポマト・プロ」）のグループ参画により、両社がもつイベント運営の知見と当社のAI技術を融合し、グループシナジーによるエンタメ・イベント領域の事業拡大を本格始動いたします。

当社はこれまで、独自開発のエッジAI技術を活用し、まちづくり・モビリティ分野における可視化・最適化ソリューションを提供してきたほか、近年では生成AI技術の研究・開発にも注力してまいりました。一方、カクタスは高度な企画・クリエイティブ能力を有しており、地域密着・高付加価値なイベントの提供に関する豊富な実績とノウハウを蓄積しています。

現在、イベント・エンターテインメント業界では、来場者の行動データの活用や、AIを用いた新しい体験価値の創出が進展しております。今回のグループ化により、当社の「高度なAI画像解析技術」や「生成AI技術」と、カクタスの「企画力・クリエイティブ制作ノウハウ」を融合させ、付加価値の高い次世代型イベント事業を展開してまいります。

両社の強みを組み合わせることで、以下のようなシナジーの創出・新たな価値創造を目指します。

１．クリエイティブ作成の高度化 当社の保有する生成AI技術とカクタスに蓄積されたエンターテインメントに関する知見を組み合わせることで、人々に驚きや楽しさを提供できるクリエイティブ作成能力を確立

２．AIカメラを活用した来場者分析ソリューション イベント会場内に設置したエッジAIカメラにより、来場者の属性、動線、滞留状況をリアルタイムに数値化し、定量的なデータに基づく効果測定と、次回開催に向けた運営改善を支援

３．クライアント基盤の相互活用と先進イベントの企画 両社が持つ官公庁、自治体、大手事業会社などの広範な顧客ネットワークを共有、多種多様なイベントにおいて、AIを活用した先進的・高付加価値な企画を推進

今後は、イベント空間におけるAI活用のスタンダードを確立し、より高付加価値な体験を社会に提供することで、グループ全体のさらなる企業価値向上を目指してまいります。

また、制作・設営に強みを持つポマト・プロとともに、「企画・演出・運営・解析」の全工程をグループ内で完結できる体制が整いました。これにより、AI技術のエンタメ領域への社会実装を圧倒的なスピードで進めてまいります。

■カクタス 会社概要

イベントの企画・プロデュースから制作・運営までをトータルで手掛けるクリエイティブ集団です。大手企業や自治体をクライアントに持ち、大型フェス、展示会、スポーツイベントなど多岐にわたる実績を有しています。高い企画力と柔軟な実行力を強みとし、リアルとデジタルを融合させた体験価値の創出に注力しています。現場知見に基づいた緻密なプロデュースにより、多くの感動体験を実現しています。

名称：株式会社カクタス

本社所在地：大阪府大阪市西区新町1-28-11 安川ビル5F

代表者：畚野 信恒

設立：1996年2月28日

会社URL：https://www.cactus7.co.jp/

■ ニューラルグループ株式会社 会社概要

「AIで心躍る未来を」をミッションに、AI技術をはじめとする最先端テクノロジーを開発し、幅広い領域で、枠にとらわれない心躍るサービスを開発、提供しています。

名称：ニューラルグループ株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階

代表者：重松 路威

設立：2018年1月22日

会社URL：https://www.neural-group.com