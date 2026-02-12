世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』で「午年」を祝おう！

Proxima Beta Pte. Ltd.

▶丙午をテーマにした限定スキン、ミニオン、ポイントガチャ割引獲得のチャンス

▶愛らしい「マイリトルポニー」とのコラボレーション

▶テーマ背景、リンバオ、孔明のスキン「鶴羽の星」が登場

▶マーケットイベントに参加して、公孫離の無料スキンを入手。人気の「辰年」スキンも復刻

▶ラマダンイベントに向けた準備もスタート

世界で最もプレイされているMOBAゲーム*1『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、2026年2月12日（木）より、春節、元宵節（ランタン祭）、バレンタインデーのシーズンに合わせ、「丙午」をテーマにした期間限定コンテンツやゲーム内イベントを開催します。「丙午」テーマの限定スキンや背景、ミニオン、リンバオ、孔明のスキン「鶴羽の星」が登場するほか、ライト・フェスティバルのマーケットイベントでは公孫離のスキンを無料で入手可能です。さらに、人気の高かった「辰年」スキンの復刻販売も予定されています。お祝いの機会と新年の紅包（お年玉）をお見逃しなく！

＜『Honor of Kings』丙午記念CG「新たな時代へ」のムービーはこちら(https://youtu.be/dahKC_9IxWI?si=eQpYxWVSjCHPuUMY)＞

期間限定の「丙午」テーマスキンが登場！

2月14日（土）～4月19日（日）の期間、「丙午」をテーマにした伝統文化に着想を得た限定スキン5種類が登場します。また、「丙午限定スキンラッキーカード」も590バウチャーで登場します。

【「丙午」限定スキン該当ヒーローとスキン名】

貂蝉のスキン「神馬・万国」

仁傑のスキン「神馬・砂海」

関羽のスキン「神馬・滄海」

ユンエイのスキン「神馬・千峰」

ドリアのスキン「神馬・幻泉」

【販売期間・価格】

2月14日（土）～2月21日（土）：1350バウチャー

2月21日（土）～4月19日（日）：1688バウチャー

「丙午」限定の背景／リンバオ／孔明のスキン「鶴羽の星」を入手可能

2月14日（土）～4月8日（水）までの期間中、「時空宝殿」にて「丙午」限定の背景やリンバオ、孔明のスキン「鶴羽の星」を入手できます。

バレンタインデー向けの新スキンも登場

バレンタインデーを記念して、ムーランと蘭陵王の新スキンが追加されます。さらに、2月14日（土）～2月18日（水）の期間限定で、曜の新スキン「雲鷹飛将」も入手可能です。

「マイリトルポニー」と午年をお祝い！

愛らしいポニーたちが登場する「マイリトルポニー」とタッグを組んだ、この特別なコラボレーションは、2月19日（木）から4月19日（日）まで開催され、数多くの期間限定アイテムをお届けします。まず、2月19日（木）には元流の子の限定スキンが登場し、お祝いの幕開けを飾ります。続いて3月3日（火）には、愛らしい精霊スキンが登場し、色彩鮮やかな「マイリトルポニー」の世界観を余すところなく感じていただけます。

ライト・フェスティバルイベント「マーケット」で公孫離の無料スキンを獲得

2月12日（木）から2月26日（木）までの期間限定で、元宵節（ランタン祭）を記念したゲーム内イベント「マーケット」を開催します。本イベントでは公孫離のスキン「塗山容容(トサン・ロロ)」を無料で入手でき、さらに「丙午限定スキンラッキーカード」や特別ボーナスの雨などの報酬も獲得可能です。

人気の「辰年」スキンとバレンタインデースキンが期間限定で復刻

人気の高い「辰年」スキンは、2月22日（日）～3月23日（月）の期間限定で復刻販売されます。

【「辰年」スキン復刻ラインナップ】

孫尚香のスキン「龍・対話『星座』」アンジェラのスキン「龍・集い『宝船』」

さらに、2月26日(木)から3月10日(火)までの期間は、ラマダンを祝う新たなイベントや限定スキンも登場予定です。どうぞお楽しみに！

*1……2020年、『Honor of Kings』は1日あたりのアクティブユーザー数が1億人に達し、中国で最も人気のあるソーシャルエンターテインメントの一つとなりました（自社調べ）。

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、世界で最もプレイされているMOBAです。2025 年には、『Honor of Kings』関連タイトルの月間アクティブユーザー数（MAU）が2億6千万人を突破しました。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレイヤーのスキルと戦術によって決まります。『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』の詳細については、X、YouTube、Discord、TikTokをご覧ください。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja/)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Gamesの子会社であるTiMi Studio Groupは、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』など、一連のヒットタイトルを開発してきました。またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudiosをご覧ください。