ニューラルグループ、ポマト・プロをグループ会社化

ニューラルグループ株式会社左から、当社グループ企画管理室 室長 加藤、株式会社ポマト・プロ 代表取締役副社長 山田剛氏、株式会社ポマト・プロ 代表取締役社長 飯島高尚氏、当社 取締役 山本

ニューラルグループ株式会社（以下、「当社」）は、イベントの企画・制作・運営に強みを持つ株式会社ポマト・プロ（以下、「ポマト・プロ」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。本件、および同日に発表いたしました株式会社カクタス（以下「カクタス」）のグループ参画により、両社がもつイベント運営の知見と当社のAI技術を融合し、グループシナジーによるエンタメ・イベント領域の事業拡大を本格始動いたします。

当社は、独自開発のエッジAI技術を活用しまちづくり・モビリティ分野における可視化・最適化ソリューションを提供してきたほか、近年では生成AI技術の研究・開発にも注力してまいりました。一方、ポマト・プロは長年にわたり、大規模な企業イベント、プロモーション、展示会の制作において、多岐にわたる実績と運営ノウハウを蓄積しているほか、近年ではオンラインイベント・配信等も手掛けており強みを有しております。

現在、イベント・エンターテインメント業界では、来場者の行動データの活用や、AIを用いた新しい体験価値の創出が進展しております。今回のグループ化により、当社の「高度なAI画像解析技術」や「生成AI技術」と、ポマト・プロの「現場構築力・演出ノウハウ」を直接融合させ、付加価値の高い次世代型イベント事業を展開してまいります。

両社の強みを組み合わせることで、以下のようなシナジーの創出・新たな価値創造を目指します。

１．クリエイティブ作成の高度化 当社の保有する生成AI技術とポマト・プロに蓄積されたエンターテインメントに関する知見を組み合わせることで、人々に驚きや楽しさを提供できるクリエイティブ作成能力を確立

２．AIカメラを活用した来場者分析ソリューション イベント会場内に設置したエッジAIカメラにより、来場者の属性、動線、滞留状況をリアルタイムに数値化し、定量的なデータに基づく効果測定と、次回開催に向けた運営改善を支援

３．体験型エンターテインメントの共同開発 AI画像認識やセンサー技術を用いた、観客参加型のインタラクティブな演出・デジタルコンテンツを制作し、エンタメ領域における「体験」の質を向上

今後は、イベント空間におけるAI活用のスタンダードを確立し、より高付加価値な体験を社会に提供することで、グループ全体のさらなる企業価値向上を目指してまいります。

また、企画・クリエイティブ制作に強みを持つカクタスとともに、「企画・演出・運営・解析」の全工程をグループ内で完結できる体制が整いました。これにより、AI技術のエンタメ領域への社会実装を圧倒的なスピードで進めてまいります。

■ポマト・プロ 会社概要

企業プロモーションや大型展示会、式典、文化事業など、多岐にわたるイベントの企画・制作・運営をトータルで手掛けるプロデュース会社です。長年培った豊富な現場ノウハウを強みに、空間デザインから進行管理、演出までを一貫して提供しています。近年は最新テクノロジーの導入にも注力しており、リアルな場での感動体験とデジタル技術を融合させた、付加価値の高いイベント創造を実現しています。

名称：株式会社ポマト・プロ

本社所在地：東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル4F

代表者：飯島 高尚

設立：1983年3月29日

会社URL：https://www.pomato.co.jp/

■ ニューラルグループ株式会社 会社概要

「AIで心躍る未来を」をミッションに、AI技術をはじめとする最先端テクノロジーを開発し、幅広い領域で、枠にとらわれない心躍るサービスを開発、提供しています。

名称：ニューラルグループ株式会社

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階

代表者：重松 路威

設立：2018年1月22日

会社URL：https://www.neural-group.com