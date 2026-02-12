【GUCCI】エミリー・ラタコウスキーをはじめ、セレブリティが最新バッグ〔グッチ ジリオ〕と〔グッチ ボルセット〕を愛用

株式会社ケリングジャパン

2026年2月6日、ニューヨークにて、エミリー・ラタコウスキーがダークブラウンのGGキャンバスにウェブ ストライプをあしらった〔グッチ ジリオ〕バッグを携えている姿が目撃されました。

Image courtesy of Getty images

モデル、アレックス・コンサーニが〔グッチ ボルセット〕を携えて

2026年2月7日、ニューヨークにて、アレックス・コンサーニが2026年春夏コレクションの〔グッチ ボルセット 〕ラージ ボストンバッグを携えている姿が目撃されました。ブラックのソフトレザーに、ゴールドトーンのホースビット ハードウェア、ウェブ ストライプのディテールがあしらわれたアイテムです。

Image courtesy of Getty images

