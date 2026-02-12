ビーブレイクシステムズが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用
株式会社デジタルプラス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/291_1_9a25f11e0fcfa68bf1da585a67610d85.jpg?v=202602120951 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/291_2_39f75d36cbd3b68212960bfdd6c0eb93.jpg?v=202602120951 ]
株式会社ビーブレイクシステムズ（代表取締役社長：白岩 次郎、東証グロース：証券コード 3986）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
ビーブレイクシステムズ適時開示：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3986/tdnet/2756939/00.pdf
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/291_1_9a25f11e0fcfa68bf1da585a67610d85.jpg?v=202602120951 ]
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/291_2_39f75d36cbd3b68212960bfdd6c0eb93.jpg?v=202602120951 ]
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス 担当 石渡
TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp
【当リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス PR担当 諸星
TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp