犬と泊まれる宿の“集客の悩み”をinutococoが解決

メディストペット株式会社

メディストペット株式会社（本社：東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル2階、代表取締役社長：石坂俊成）は、犬と一緒に泊まれる宿泊施設に特化した情報サイト「inutococo（イヌトココ）」の立ち上げに伴い、2026年2月17日より宿泊施設の先行登録受付を開始いたします。

「inutococo（イヌトココ）」は、犬同伴旅行に必要な情報を“犬目線”で整理・可視化し、宿泊施設とペットオーナー双方の課題を解決する犬同伴専門の宿泊情報プラットフォームです。

犬と泊まれる宿泊施設の情報サイト - inutococo（イヌトココ）-

■ 犬と泊まれる宿泊施設が抱える「集客・情報発信」の課題を解決

近年、犬と一緒に旅行を楽しむ「ペットツーリズム」への関心は高まりを見せています。一方で、宿泊施設からは、

・大手OTAでは犬対応の情報が埋もれてしまう

・設備やルールを整えても他施設との違いが伝わらない

・頭数制限や大型犬対応などが分かりづらい

といった声が多く聞かれます。

inutococoは、「犬と泊まれる宿泊施設の情報サイト」として、こうした課題に真正面から向き合い、施設ごとの取り組みや強みを正しく伝える仕組みを提供します。

■ “犬目線”で探せる、安心して選べる宿泊施設情報

inutococoでは、犬同伴旅行において重要な情報を直感的に把握できるよう、以下の機能を実装しています。

頭数制限・大型犬対応などが一目で分かるアイコン表示

犬用食事の有無、館内NGエリアなど犬目線でのルール紹介

独立したコメント・レビュー機能による宿泊体験の可視化

初めて犬と泊まる方向けの記事、イベント・マルシェ情報の掲載

単なる検索サイトではなく、「初めてでも安心して泊まれる宿選び」を支援する点が特長です。

inutococo（イヌトココ）利用者の画面イメージ

■ グッズ事業者連携による、新しい集客モデルを実現

inutococoの大きな特長の一つが、犬関連グッズ・サービス事業者も登録できる点です。

グッズ事業者によるプレゼント企画や優待応募を通じて、

ペットオーナーの

「泊まりたい」×「良い商品を見つけたい」

という2つの関心を同時に喚起。

これにより、宿泊施設への送客力を高め、他社サービスと比較して約2倍の集客効果を見込める設計としています。

また宿泊施設側には、登録ユーザーの属性情報を活用したダイレクトメール配信機能を実装し、施設の特徴に合致した顧客へのアプローチを可能にします。

■ 初期費用無料・成功報酬型で導入可能

サービス開始にあたり、先行登録期間にあたり

初期登録費用：無料

月額固定費：なし

成功報酬型手数料のみ

で導入が可能です。

宿泊施設にとってリスクやデメリットのない形で始められる点も、本サービスの大きな特長です。

■ サービス提供の背景～市場の成長性と、顧客の声から生まれた新サービス～

メディストペット株式会社はこれまで、犬とのおでかけメディア「ハピプレ」の運営や、ペットイベントの企画・制作を通じて、ペットオーナーと事業者をつなぐ活動を行ってきました。

その中で、国内のペットツーリズム市場には成長性がある一方、犬対応宿泊施設の情報が散漫であるという課題が、ペットオーナー・施設関係者双方から寄せられていました。

宿泊施設への送客という新たな役割を担うことで、従来のメディア事業との親和性を高め、メディアDXとして新たなシナジーを生み出す──その取り組みの一つが「inutococo」です。

■ 運営責任者コメント

メディストペット株式会社／代表取締役社長 石坂 俊成

「inutococo（イヌトココ）は、宿泊施設関係者、犬関連グッズ事業者、そしてペットオーナーのコミュニケーションを活性化させることで、ペットツーリズム市場全体をさらに盛り上げることを目指したサービスです。

本サービスを通じて、安心して“初めてのお泊まり”を体験できるユーザーを育て、市場の裾野を広げていきたいと考えています。inutococoがその起点となり、ペットツーリズムを牽引する存在になることを期待しています。」

リリース前にも関わらず、参加表明いただいております施設様をご紹介いたします。

inutococo（イヌトココ）サービス利用の参加表明をしている施設の一部

北海道 グランピングリゾートフェーリエンドルフ様

栃木県 NASU Villa Luce様

千葉県 Rose Garden esta様 他

■ 展示会でのPRおよびオンライン説明会について

inutococo（イヌトココ）の取り組みは、2026年2月17日から東京ビッグサイトで開催される国際ホテル・レストラン・ショー2026内「ペットツーリズムジャパン」においても紹介予定です。

会場では、多くの宿泊施設関係者に向けてサービス内容をPRし、登録受付や個別相談を実施します。

西展示棟ブース番号 AT-J01（koremone展示内）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000090161.html

また、来場が難しい宿泊施設関係者に向けては、オンライン説明会（個別相談）を開始いたします。

■ 今後のスケジュール

2026年2月17日：宿泊施設 先行登録受付開始

2026年3月上旬：犬関連グッズ事業者 先行登録開始

2026年春：サービス正式公開予定

■ サービス概要

サービス名：inutococo（イヌトココ）

公式サイト：https://inutococo.com

Instagram：https://www.instagram.com/inutococo/

運営責任者：石坂俊成

運営会社：メディストペット株式会社

所在地：東京都文京区白山2-2-11 岡本ビル2階

代表取締役社長：石坂俊成

コーポレートサイト：https://medistpet.jp