経産省・厚労省登壇｜介護保険外サービスの現在地と未来を議論する「CSBAカンファレンス2026」3月12日（木）開催決定

一般社団法人 介護関連サービス事業協会（以下 CSBA）は、介護保険外サービスを取り巻く課題と今後の可能性を議論するカンファレンスを開催いたします。

本カンファレンスでは、経済産業省および厚生労働省による基調講演をはじめ、CSBA第一期の活動報告、ならびに第二期以降の活動方針について発表いたします。あわせて、産官学の視点から介護の未来像を多角的に議論するセッションを実施いたします。

高齢化の進行とともに、介護保険制度だけでは支えきれないニーズが顕在化しています。仕事と介護の両立、在宅生活の継続、生活支援サービスの品質確保など、現場には制度の「隙間」に起因する課題が存在します。本カンファレンスは、そうした課題に正面から向き合い、保険外サービスが果たすべき役割を社会に問いかける場です。

■ CSBA 第一期・第二期の活動について

CSBAは第一期において、介護関連サービス（保険外サービス）事業者の信頼性向上を目的とした認証制度の立ち上げ・運用を行ってきました。本カンファレンスでは、その振り返りとともに、第二期に向けた活動方針について共有いたします。

■ 開催概要

■ プログラム・パネリスト（予定）

介護保険外サービスは誰のものか ― 現場データから見える実像

食を届ける、その先へ ― 配食サービスの現在地と次の役割

介護関連サービス活用による仕事と介護の両立支援

■ 参加申込方法

【日時】3月12日（木） 13:00開場 13:30開始 17:00終了（予定）- 主催：一般社団法人 介護関連サービス事業協会（CSBA）- 開催形式：ハイブリッド開催（会場参加／オンライン参加）- 対象：- - 介護関連サービス事業者- - 行政関係者（自治体・地域包括支援センター等）- - 企業の人事・総務・ダイバーシティ推進担当者- - 研究者・有識者- - メディア関係者- - 本協会への関心が高い企業・団体（上記を除く）【開催場所】- 会場ご参加の方：ベルサール虎ノ門- - 東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー(旧JTビル)2Ｆ- オンラインご参加方：Zoom【タイムテーブル】- 13:30 第1部：基調講演（経済産業省、厚生労働省）、CSBA活動報告- 14:10 第2部：トークセッションA～C- ※終了後、17:00まで交流・名刺交換等の場として会場を開放※第1部・第2部の終了時間は変更になる可能性がございます。【基調講演】- 経済産業省「地域・職域における介護関連サービスの活用可能性と経産省の取組」- 厚生労働省「高齢者の生活を地域で支える体制づくりを進めるプラットフォームについて」【トークセッションA】- 株式会社クラウドケア 代表取締役CEO 小嶋 潤一氏- 株式会社ダスキン ライフケア事業部 事業部長 香山 賢一氏- 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 高齢社会イノベーショングループ 部長 紀伊 信之氏【トークセッションB】- 株式会社シニアライフクリエイト 代表取締役 高橋 洋氏- 株式会社シルバーライフ 代表取締役 清水 貴久氏- ワタミ株式会社 執行役員 宅食営業本部長 森園 啓司氏- 株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 高齢社会イノベーショングループ 部長 紀伊 信之氏【トークセッションC】- 株式会社インターネットインフィニティー 執行役員 兼 セントワークス株式会社 代表取締役 播本 賀彦氏- 株式会社NTTデータ ライフデザイン 渉外・営業本部 本部長 湊 章枝氏- 株式会社チェンジウェーブグループ 代表取締役社長 佐々木 裕子氏※トークセッションテーマおよび登壇者は変更する可能性がございます。

以下の申込フォームよりお申し込みください。

会場参加・オンライン参加いずれの場合も、同一フォームからお申し込みいただけます。

※会場の席数には限りがございます。満席の場合はオンライン参加への振替をお願いする場合がございます。

▶ 参加申込フォーム（会場参加/Zoom共通）

【URL】https://zoom.us/webinar/register/WN_9lqSaccsSNGYraDXFQpYpA#/registration



※ お申し込み時の注意事項

本カンファレンスはハイブリッド開催となっており、「Zoomウェビナー」のシステムを利用してお申し込み受付を行っております。会場参加をご希望の方もフォーム内で「会場参加／オンライン参加」を選択いただけます。「Zoomフォーム＝オンライン参加のみ」ではございませんので、ご安心してお申し込みください。

■ 介護関連サービス事業協会（CSBA）について

CSBAは、介護関連サービスの健全な発展を目的とし、サービスの品質向上と利用者の安心につながる仕組みづくりを行う業界団体です。認証制度の運営、地域資源のリスト化、情報発信を通じて、介護の新しい選択肢を社会に広げています。

【カンファレンスに関するお問い合わせ先】

本件についてご不明な点がございましたら、下記連絡先までメールにてお知らせください。

事務局（東京セミナースタジオ株式会社）

event@tokyo-seminar-studio.com

03-6240-9269

※同社はCSBAから運営業務を受託しています。