monoAI technology、ビジネスで利用可能なOpenClaw同等のAIエージェント『SuperCat』を本日から提供開始

monoAI technology株式会社

monoAI technology株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山下 真輝、東証グロース市場：証券コード5240、以下「当社」）は、企業向けAIエージェント製品『SuperCat』を本日より提供開始することをお知らせいたします。『SuperCat』は、製造、介護、飲食などのノンデスクワーク現場から、高度な分析を必要とする経営層のサポートまで、あらゆるビジネスシーンで「有能な人間のアシスタント」のように振る舞う次世代のAI製品です。

■開発背景

現在、世界的に「OpenClaw」をはじめとする、自律的にPCを操作するAIエージェントが注目を集めています。従来のクラウド型AIとは異なり、ローカルPC上で動作するAIは、高いセキュリティと高度なツール連携の両立を可能にします。 当社は、この設計思想をいち早くビジネス向けに最適化。社内検証における劇的な業務改善効果を経て、この度『SuperCat』として正式リリースいたしました。

■SuperCatの特徴

・導入がとても簡単

セットアップ済みのAIパソコンを社内に設置するだけで、すぐに導入が完了します。面倒なインストール作業などは一切不要です。

・パソコンを所有していない従業員でも扱える

チャット形式の専用スマホアプリから簡単に操作できるため、製造、サービス、介護、飲食、小売といった「PCを利用しない現場」にも無理なく導入いただけます。

・社長専用の有能な秘書のように扱える

メールの確認や資料作成、予定調整から高度な分析まで、24時間体制で、まるで有能な秘書のようにあらゆる業務をサポートします。

■SuperCatがビジネス導入に最適な理由

・高いセキュリティ

社内に設置したPC内で全ての処理が完結するため、データが外部に持ち出されることはありません。保管場所や漏洩のリスクを気にすることなく、安心してAIによるDXを推進できます。

・様々なツールや社内データと連携が可能

AIがZoom、Slack、Gmail、Google Driveなどの各ツールにログインし、議事録の作成やメールの読み書きを代行します。さらに社内ネットワークの共有データも参照できるため、自社のナレッジを蓄積した「賢いAI」が幅広い業務を遂行します。

・導入から伴走までフルサポート体制でご支援

導入時には、各企業のITシステムと連携させ、即戦力として機能するまでセットアップします。導入後も定期的に利用状況をヒアリングし、確実な費用対効果を実感いただけるまで伴走いたします。

■無料の業務分析と、業務AI化支援サービスも提供

お客様の業務を分析し、SuperCatによって効率化できる業務を特定した上で、最適な導入設計書を提出いたします。

また、必要に応じて個別のAI構築を承る開発サービスも提供しており、貴社独自のAIワークフローや、AI駆動型組織の構築を強力に支援します。

ご興味のある法人の方は、無料でご相談を承っておりますので、ぜひお問い合わせをお待ちしております。

～～お問合せ先～～

https://monoai.co.jp/agreement?url=https%3A%2F%2Fmonoai.co.jp%2F

■会社概要

【monoAI technology株式会社】

社名：monoAI technology株式会社（モノアイテクノロジー）

代表者：代表取締役社長 山下 真輝

設立：2013年1月

事業内容：XR事業

証券コード：5240（東証グロース市場上場）

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番2号 渋谷サクラステージ セントラルビル15F

HP：https://monoai.co.jp/