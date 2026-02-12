バレンタインに“ハートの観葉植物”を贈る新提案 ONE PLANTS、限定「ハート・ホヤ」販売開始

株式会社ONESELF

ワンプランツ2026年バレンタイン企画


無人観葉植物ショップ「ONE PLANTS（ワンプランツ）」は、
2026年2月12日（木）よりバレンタイン限定植物として
ハート型の観葉植物「ハート・ホヤ」（ホヤ・カーリー）を数量限定で販売いたします。



本商品は、ぷっくりとしたハート型の葉が特徴の観葉植物で、
「恋が成就する」「幸福を告げる」という花言葉を持ち、
大切な方への贈り物として人気の高い植物です。



タイでは、好きな人へハート・ホヤを贈ると
恋が叶うという言い伝えもあり、
バレンタインのギフトとして近年注目されています。



チョコレートが苦手な方へのプレゼントや、
義理チョコ・友チョコの代替ギフトとしてはもちろん、


お世話になっている方への感謝の気持ちを伝えたり
自分へのご褒美としても選ばれています。




■ バレンタイン限定ギフト仕様




オリジナルメッセージカードとハートホヤ


ハート・ホヤのお花をイメージして描いた


オリジナルメッセージカードもご用意いたしました。


期間中は、すぐに贈れる
バレンタイン限定ギフトセット付きで販売いたします。




【セット内容】
・オリジナルメッセージカード
・紙袋
・ギフトシール




購入後、そのままプレゼントとしてお渡しいただけます。




■ 販売概要


商品名：ハート・ホヤ（バレンタイン限定）
販売開始日：2026年2月12日（木）～


各店10個限定
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。



【販売店舗】


■ ONE PLANTS 清水町店
静岡県駿東郡清水町伏見８０３－４ テナント三共 103号
営業時間：08:00 ~ 21:00


■ ONE PLANTS 富士店
静岡県富士市伝法３１０８－２
営業時間：08:00 ~ 21:00


https://oneplants.jp/


※詳細住所は公式サイトをご確認ください。




■ 観葉植物を“贈る文化”へ






ONE PLANTSは
「お部屋が垢抜けるインテリアグリーン」をコンセプトに、
初心者でも気軽に植物を取り入れられる無人植物ショップです。




すべての植物は
デザイン鉢・虫が寄りにくい無機質土・水分チェッカー付きで、
購入後すぐに飾って楽しめる状態で販売しています。




今回のハート・ホヤは、
植物を“育てるもの”だけでなく
“想いを伝えるギフト”として提案する企画です。




■ ONE PLANTSについて


ONE PLANTSは「置くだけで暮らしが整う植物体験」を提供する
無人観葉植物ショップです。




忙しい現代人でも、手間なく植物のある生活を楽しめるよう
すべての植物を完成形で販売しています。