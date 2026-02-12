バレンタインに“ハートの観葉植物”を贈る新提案 ONE PLANTS、限定「ハート・ホヤ」販売開始

株式会社ONESELFワンプランツ2026年バレンタイン企画

無人観葉植物ショップ「ONE PLANTS（ワンプランツ）」は、

2026年2月12日（木）よりバレンタイン限定植物として

ハート型の観葉植物「ハート・ホヤ」（ホヤ・カーリー）を数量限定で販売いたします。

本商品は、ぷっくりとしたハート型の葉が特徴の観葉植物で、

「恋が成就する」「幸福を告げる」という花言葉を持ち、

大切な方への贈り物として人気の高い植物です。

タイでは、好きな人へハート・ホヤを贈ると

恋が叶うという言い伝えもあり、

バレンタインのギフトとして近年注目されています。

チョコレートが苦手な方へのプレゼントや、

義理チョコ・友チョコの代替ギフトとしてはもちろん、

お世話になっている方への感謝の気持ちを伝えたり

自分へのご褒美としても選ばれています。

■ バレンタイン限定ギフト仕様

オリジナルメッセージカードとハートホヤ

ハート・ホヤのお花をイメージして描いた

オリジナルメッセージカードもご用意いたしました。

期間中は、すぐに贈れる

バレンタイン限定ギフトセット付きで販売いたします。

【セット内容】

・オリジナルメッセージカード

・紙袋

・ギフトシール

購入後、そのままプレゼントとしてお渡しいただけます。

■ 販売概要

商品名：ハート・ホヤ（バレンタイン限定）

販売開始日：2026年2月12日（木）～

各店10個限定

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。



【販売店舗】

■ ONE PLANTS 清水町店

静岡県駿東郡清水町伏見８０３－４ テナント三共 103号

営業時間：08:00 ~ 21:00

■ ONE PLANTS 富士店

静岡県富士市伝法３１０８－２

営業時間：08:00 ~ 21:00

https://oneplants.jp/

※詳細住所は公式サイトをご確認ください。

■ 観葉植物を“贈る文化”へ

ONE PLANTSは

「お部屋が垢抜けるインテリアグリーン」をコンセプトに、

初心者でも気軽に植物を取り入れられる無人植物ショップです。

すべての植物は

デザイン鉢・虫が寄りにくい無機質土・水分チェッカー付きで、

購入後すぐに飾って楽しめる状態で販売しています。

今回のハート・ホヤは、

植物を“育てるもの”だけでなく

“想いを伝えるギフト”として提案する企画です。

■ ONE PLANTSについて

ONE PLANTSは「置くだけで暮らしが整う植物体験」を提供する

無人観葉植物ショップです。

忙しい現代人でも、手間なく植物のある生活を楽しめるよう

すべての植物を完成形で販売しています。