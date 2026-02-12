バレンタインに“ハートの観葉植物”を贈る新提案 ONE PLANTS、限定「ハート・ホヤ」販売開始
ワンプランツ2026年バレンタイン企画
無人観葉植物ショップ「ONE PLANTS（ワンプランツ）」は、
2026年2月12日（木）よりバレンタイン限定植物として
ハート型の観葉植物「ハート・ホヤ」（ホヤ・カーリー）を数量限定で販売いたします。
本商品は、ぷっくりとしたハート型の葉が特徴の観葉植物で、
「恋が成就する」「幸福を告げる」という花言葉を持ち、
大切な方への贈り物として人気の高い植物です。
タイでは、好きな人へハート・ホヤを贈ると
恋が叶うという言い伝えもあり、
バレンタインのギフトとして近年注目されています。
チョコレートが苦手な方へのプレゼントや、
義理チョコ・友チョコの代替ギフトとしてはもちろん、
お世話になっている方への感謝の気持ちを伝えたり
自分へのご褒美としても選ばれています。
■ バレンタイン限定ギフト仕様
オリジナルメッセージカードとハートホヤ
ハート・ホヤのお花をイメージして描いた
オリジナルメッセージカードもご用意いたしました。
期間中は、すぐに贈れる
バレンタイン限定ギフトセット付きで販売いたします。
【セット内容】
・オリジナルメッセージカード
・紙袋
・ギフトシール
購入後、そのままプレゼントとしてお渡しいただけます。
■ 販売概要
商品名：ハート・ホヤ（バレンタイン限定）
販売開始日：2026年2月12日（木）～
各店10個限定
※数量限定のため、無くなり次第終了となります。
【販売店舗】
■ ONE PLANTS 清水町店
静岡県駿東郡清水町伏見８０３－４ テナント三共 103号
営業時間：08:00 ~ 21:00
■ ONE PLANTS 富士店
静岡県富士市伝法３１０８－２
営業時間：08:00 ~ 21:00
https://oneplants.jp/
※詳細住所は公式サイトをご確認ください。
■ 観葉植物を“贈る文化”へ
ONE PLANTSは
「お部屋が垢抜けるインテリアグリーン」をコンセプトに、
初心者でも気軽に植物を取り入れられる無人植物ショップです。
すべての植物は
デザイン鉢・虫が寄りにくい無機質土・水分チェッカー付きで、
購入後すぐに飾って楽しめる状態で販売しています。
今回のハート・ホヤは、
植物を“育てるもの”だけでなく
“想いを伝えるギフト”として提案する企画です。
■ ONE PLANTSについて
ONE PLANTSは「置くだけで暮らしが整う植物体験」を提供する
無人観葉植物ショップです。
忙しい現代人でも、手間なく植物のある生活を楽しめるよう
すべての植物を完成形で販売しています。