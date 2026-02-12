【広報こもの２月号】特集は「二十歳のつどい」―次世代を担う若者たちの門出を紹介

菰野町

今号の表紙および特集は、「二十歳のつどい」。

平成17年度生まれの417人を対象に、1月11日、町民センターホールにて開催された式典の様子を紹介しています。

二十歳のつどい、345人が参加

当日は対象者の71.9％にあたる345人が参加。

会場では、色鮮やかな晴れ着や真新しいスーツに身を包んだ二十歳の皆さんが、小学校・中学校時代の旧友との再会を喜び、近況を語り合う姿が多く見られました。

式典は、鬼神衆による迫力ある和太鼓演奏で幕を開け、

町長からの祝辞の後、参加者の代表として選ばれた4名が登壇。

これからの夢や目標、家族や地域への感謝の思いを、自身の言葉で力強く発表しました。

特集ページでは、次世代を担う二十歳の皆さんの抱負を、写真とともに掲載し、新たな門出の瞬間を伝えています。

その他の主な掲載内容

- 令和6年度 菰野町決算報告- 12月・1月の菰野町の動き- 町内で行われた行事や取り組みの紹介 など

町政の現状や地域の出来事を分かりやすくお伝えしています。

広報こもの 令和8年2月号は、菰野町の“今”と、未来へ歩み出す若者たちの姿を伝える一冊です。

ぜひご覧ください。

広報こもの2月号は、町内各所や公式ホームページで閲覧可能です。

WEB版「広報こもの」バックナンバー(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1679009951714/index.html)

広報紙配信アプリ「マチイロ(https://machiiro.town/lp/mie_komono)」

広報紙配信サイト「マイ広報紙(https://mykoho.jp/lg/243418/913962)」