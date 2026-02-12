【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2026 March」2026年2月12日（木）15:00より販売開始

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ラグ缶2026 March」2026年2月12日（木）15:00より販売開始

2026年2月12日（木）15:00より、「ラグ缶2026 March」の販売を開始いたします！

今回のラインナップには「ブックオブエレメンタラー[0]」、「おしゃべりオカメインコ[0]」、「荒ぶる虎んぷるソックス[1]」、「朱のリボンチャーム[1]」といった新アイテム4種が登場。

「ラグ缶2026 March」をどうぞお楽しみください。

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

