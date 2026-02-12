【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2026 March」2026年2月12日（木）15:00より販売開始
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2070_1_a720f86f09a8cfd6c6aa732dc55657fa.jpg?v=202602120751 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報
『ラグナロクオンライン』について
「ラグ缶2026 March」2026年2月12日（木）15:00より販売開始
https://goe.bz/ragcan2026march(https://goe.bz/ragcan2026march)
2026年2月12日（木）15:00より、「ラグ缶2026 March」の販売を開始いたします！
今回のラインナップには「ブックオブエレメンタラー[0]」、「おしゃべりオカメインコ[0]」、「荒ぶる虎んぷるソックス[1]」、「朱のリボンチャーム[1]」といった新アイテム4種が登場。
「ラグ缶2026 March」をどうぞお楽しみください。
タイトル：ラグナロクオンライン
ジャンル：MMORPG
課金形態：1,500円［税込］/30日間
公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/
『ラグナロクオンライン』について
https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。
コピーライト表記：
(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.