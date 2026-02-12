長野・新潟・山形の厳選素材を使用した土産菓子4品がITI（国際味覚審査機構）2026年審査会にて優秀味覚賞を受賞

株式会社タカチホ

株式会社タカチホ（本社：長野県長野市、代表取締役社長：久保田一臣）は、土産菓子4商品において、世界最高水準のシェフとソムリエで構成されるITI （International Taste Institute：国際味覚審査機構）の2026年審査会において、優れた味覚を持つ製品に贈られる「優秀味覚賞」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

今回受賞したのは、長年愛されているロングセラー「りんごのささやき」をはじめ、“幻の洋梨”ル レクチエの芳醇な香りが広がる「新潟キャラメルルレクチエ」、佐藤錦の風味を活かした「山形さくらんぼーど」、そして伝統的な和の感性を活かした「九九福」の計4品です。

優秀味覚賞 ２つ星

信州銘菓 りんごのささやき

新潟キャラメル ル レクチエ

山形さくらんぼーど

優秀味覚賞 １つ星

九九福

受賞商品のご紹介

優秀味覚賞 2つ星 ： 信州の恵みを味わう 「りんごのささやき」

寒暖差により甘みが凝縮された信州産「りんご」、希少な小布施産「栗はちみつ」、そして信州生まれの「小麦粉」など、徹底した地産地消にこだわりました。2015年の発売以来愛され続けるロングセラーで、優しいりんごの香りと、クッキーとチョコレートがふわっと一体になる極上のくちどけが特徴です。

優秀味覚賞 2つ星 ： ‘幻の洋梨’使用の「新潟キャラメル ル レクチエ」

キャラメルとル・レクチエ風味のチョコレートを薄焼きのクッキーで挟み込んだ洋菓子です。幻の洋梨 ル・レクチエをチョコレートに、新潟県産の「はちみつ」とブランド米「コシヒカリ」をクッキー生地に使用。

洋菓子店出身の社員の発案で、フランス菓子の定番“キャラメル・ポワール”を新潟の素材で表現することにこだわりました。コク深いキャラメルとみずみずしい洋梨が調和した、香り豊かで上品な味わいです。

優秀味覚賞 2つ星 ：さくらんぼの王様‘佐藤錦’ 「山形さくらんぼーど」

山形県産さくらんぼ「佐藤錦」の果汁を使用した口どけなめらかなチョコレートを、山形県産「小麦粉」と「さくらんぼ蜂蜜」を練り込んだこだわりの薄焼きクッキーでサンドしました。さくらんぼの王様「佐藤錦」ならではの芳醇な甘みを活かした、ナチュラルで上品な風味が特徴です。山形の美味しさを一枚に詰め込み、軽い食感とともにさくらんぼの香りが広がる繊細な味わいに仕上げています。

優秀味覚賞 1つ星 ：福の掛け算を願う‘口福’の乳菓「善光寺 九九福」

数字の最大級を意味する「九」を重ねた「九九福（福の掛け算）」という名に、人から人へ福が導かれるよう願いを込めた一品です。国産紫花豆と良質の白餡を贅沢に裏ごしし、肉桂（シナモン）と生姜（ジンジャー）を効かせた独自の餡を、練乳入りの生地で包みしっとりと焼き上げました。和洋のエッセンスが融合した味わいの乳菓です。

ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）について

『一度きりの人生、できるだけ多くの美味しいものを飲み、美味しいものを食べたい』当機構はそんな信念のもと、優秀味覚賞は創立されました。

本部をブリュッセル（ベルギー）に置き世界中の食品・飲料品の「味」の審査、優れた製品を表彰、プロモーションしています。

審査員はヨーロッパで最も権威のある調理師協会および国際ソムリエ協会に属する一流シェフやソムリエで構成され、製品はブラインドテストにて印象・見た目・香り・味・食感と各項目により評価、採点されます。

2005 年以来、100ヵ国以上から何千もの製品を評価し、優秀味覚賞は食品飲料品業界で広く認められています。

https://www.taste-institute.com/ja/home

会社概要

会社名 株式会社タカチホ

代表取締役社長 久保田 一臣

設立年月日 昭和24年2月28日

資本金 10億円

決算期 3月31日（年1回）

主な業務内容 観光みやげ品の製造および卸売業、一般和洋菓子、

アウトドア用品販売、飲食・不動産事業など

本社所在地 〒381-0022

長野県長野市大豆島5888番地

TEL 026-221-6677

FAX 026-221-1346