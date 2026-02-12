『メイプルストーリーＭ』 新規ボス「アルコーン」を実装するアップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、iOS/Android向けアプリの横スクロールアクションRPG『メイプルストーリーＭ』において、2026年2月12日（木）、新規ボス「アルコーン」を実装するアップデートを実施いたしました。

本アップデートでは、新規ボス「アルコーン」や、新規装備「エンブレム」を追加しました。アルコーンダンジョンを攻略し、エンブレムの獲得を目指しましょう。また、冬イベント「ニニエルと楽しむウィンター」の第2弾や、バレンタインデーを記念したログインイベントなども開催しました。

本アップデートおよびイベントの概要は、下記をご覧ください。

▼主なアップデート内容▼

■新規ボス「アルコーン」

新規ボス「アルコーン」を実装しました。アルコーンは、かつてシルバーナイツを率いた総隊長であり、ヘリアでもっとも輝く星と称えられた人物です。光を象徴する存在であった彼は、自ら闇へと堕ち、光を呑み込む強大な闇の存在へと変貌しました。複数フェーズで構成されたダンジョンを攻略し、アルコーンの退治を目指しましょう。クリアすると、新規装備アイテム「黒光の虐殺者」や「堕落の象徴」、「怪しいアディショナルキューブ」などのアイテムを獲得できます。

■新規装備「エンブレム」追加

新規装備「エンブレム」を追加しました。本装備は最大★15まで研磨強化が可能で、最大ダメージ増加および移動速度上昇といった強力なオプションを備えています。また、魂の玉装着および6セット効果に対応しております。エンブレムは、新規ボス「アルコーン」より一定確率で獲得することが可能です。

▼「ニニエルと楽しむウィンター」イベント第2弾開催▼

現在開催中の冬イベント「ニニエルと楽しむウィンター」に、新たなイベントが登場しました。各種イベントに参加して、「ウィンターコイン」を集め、様々なアイテムを獲得しましょう！

＜開催期間＞

2026年2月12日（木）～2026年3月18日（水）9：59

※イベントごとに開催期間が異なります。

＜追加開催イベント＞

■Newウィンターコインパス

獲得したイベントコインの累積枚数に応じて、報酬を受け取ることができます。コインパスは最大8段階まで上昇し、段階が上がっていくごとに、より豪華な報酬を獲得できます。また、「コインパス+」を購入すれば、追加で報酬を受け取ることができます。

■Newウィンタースタンプイベント

各イベントを進行することで達成可能な、4つのミッションに挑戦しましょう。ミッションをクリアするごとに、スタンプを1つ獲得でき、獲得したスタンプ数に応じて「ラッキーデイの書（15％）」や「強化スクロールボックス」などの報酬を獲得できます。

■ニニエルの記憶力トレーニング

5×5にランダム配置された25枚のカードを記憶し、制限時間内に指定されたカードのペアを揃えましょう。イベントに参加するだけでイベントコインを獲得でき、ミッションの難易度と揃えたカードの種類に応じて、さらに追加のイベントコインを獲得できます。

■ニニエルのスターブリッジ

見本として用意された星座の図案を参考に、画面上の星と星をつなげて星座を完成させましょう。メイプルキノコやイエティなど、メイプルキャラクターたちの星座を完成させることで、イベントコインや「疾風の成長の秘薬」などのアイテムを獲得できます。

■ニニエルとゴロゴロしてたのに

ニニエルと一緒にゴロゴロしながら経験値を獲得しましょう。イベント開始後、初回ログイン時からチャージ時間が自動的に累積され、1時間ごとに経験値報酬を獲得できます。さらに、自動戦闘を行うとボーナス時間が追加チャージされ、メルを使用すると2倍の経験値報酬を獲得できます。

■ニニエルを手伝って！

ニニエルを手伝って、庭園をめちゃくちゃにしている精霊たちをハンマーで叩いて追い払いましょう。モンスターを追い払うと浄化スコアを獲得でき、スコアに応じてイベントコインを受け取れます。さらに、イベント参加記録に応じて追加報酬も獲得できます。

■ウィンターコインショップ第2弾

ウィンターコインショップ第2弾がオープンしました。各イベントで集めたイベントコインを使用して、「永遠の転生の炎」や「強力な転生の炎」、「光るアクセサリースタフォ拡張石」などの強化・消費アイテムなどと交換することができます。

▼その他開催イベント▼

■メイプラーのミッションパス

毎日ミッションを完了すると、累積回数に応じて報酬を受け取ることができます。ミッションパスは最大7段階まで上昇し、段階が上がっていくごとに、より豪華な報酬を獲得できます。また、「ミッションパス+」を購入すれば、追加で報酬を受け取ることができます。

■赤タコ育成

タコのエサ獲得ミッションからタコのエサを獲得し、赤タコを育成させましょう。エサを与えると一定確率でレベルが上昇し、赤タコのレベルが上がるごとに、報酬を獲得することができます。

■バレンタインデー7日ログインイベント

バレンタインデーを記念した、最大7日間のログインイベントを開始しました。期間中ログインするだけで、「疾風の成長の秘薬」や「コアジェムストーン」などの報酬を受け取れます。

アップデートおよびイベントの詳細については、下記のお知らせをご覧ください。

URL: https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3375022(https://forum.nexon.com/MapleStoryMJP/board_view?board=6354&thread=3375022)

■『メイプルストーリーＭ』 https://mobile.nexon.co.jp/maplestorym/

『メイプルストーリーＭ』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)『メイプルストーリー』のスマートフォン版で、美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームです。PC版『メイプルストーリー』の楽しさはそのままに、ストーリーは完全新作で、全く新しいメイプルワールドの世界が楽しめます。

▼『メイプルストーリーM』アプリDL

・App Store ：https://itunes.apple.com/jp/app/id1434519042

・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.maplem.japan

▼『メイプルストーリーＭ』の最新情報を更新中！

・『メイプルストーリーＭ』公式サイト：https://mobile.nexon.co.jp/maplestorym/

・公式Xをフォロー：https://x.com/MapleStoryM_JP

【コピーライト表記】

(C)NEXON Korea Corp. ALL Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。