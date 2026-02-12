『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×「カラオケ館」本日より発売記念キャンペーンを開催！
株式会社セガは、好評発売中の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、「カラオケ館」との発売記念キャンペーンを本日2月12日（木）から実施中です。
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念した今回のキャンペーンでは、2026年3月31日（火）までの期間限定で、豪華賞品が当たる歌唱キャンペーンを実施。参加者全員にもれなくオリジナル壁紙をプレゼントします。
◆『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』発売記念キャンペーン概要◆
店頭にて、課題曲を歌唱いただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼントします。
【実施期間】
2026年2月12日（木）～3月31日（火）
【実施店舗】
「カラオケ館」全店
【賞品】
A賞：黒田崇矢さん（桐生一馬 役）直筆サイン入り
PlayStation(R)5 パッケージ版『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 5名様
B賞：ダイナミックマイク 10名様
参加者全員にオリジナル壁紙（全5種）をプレゼント！
※壁紙の種類はお選びいただけません
【応募方法】
SmartDAM WAO!の場合
カラオケ館ボタンをタッチ
SmartDAM Ai / SmartDAM AiRの場合
DAM機種をご指定後キャンペーンバナーをタッチ
【対象楽曲】
パラリライ-しあわせが咲くように-【Full Spec Edition】
神室町ラプソディ【Full Spec Edition】
ばかみたい【AKKO Special Edition】
生き様 feat.N∀OKI（ROTTENGRAFFTY)
ばかみたい[Taxi Driver Edition]
ばかみたい-哀愁-[Full Spec Edition]
JUDGEMENT-審判-[Full Spec Edition]
TONIGHT-restart from this night-[Full Spec Edition]
本日はダイヤモンド[Full Spec Edition]
hands[Full Spec Edition]
24時間シンデレラ[Full Spec Edition]
KONNANじゃないっ！[Full Spec Edition]
※キャンペーンは、予告なく変更・中止することがございます
■「カラオケ館」とは
株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1 N.W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)が運営するシンプル・豪華をコンセプトに首都圏を中心に全国展開しているカラオケチェーン店。
日本の中心である東京都には業界No.1の店舗数を展開している。
■「龍が如く」シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。
◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/
◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku
◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。
『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。
そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。
【製品概要】
商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）
発売日：発売中（2026年2月12日（木） 発売）
価格：
パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）
デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）
※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売
ジャンル：アクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：D区分（17歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
出演：
『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之
『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡
公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。