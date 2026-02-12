アクセルマーク、Saroasis Studiosとゲーム向けアートワーク制作に関する基本契約を締結

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624、以下「当社」）は、Saroasis Studios（以下「Saroasis」）と、同社が開発する『運命のトリガー』におけるアートワーク制作に関する基本契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、グローバル市場に向けた大型タイトルとしてSaroasisが開発を進める『運命のトリガー』において、当社グループがアートワーク制作を通じて支援することを目的としたものです。

本契約に基づき、Saroasisが開発中であり、すでに発表されている大型ゲームタイトル『運命のトリガー』において、当社グループが制作・提供した一部のアートワークが採用される予定です。なお、具体的な提供範囲や時期については、今後の開発進捗等により変動する可能性があります。

当該タイトルは、グローバル展開を前提とした大規模な開発体制のもと、高精細なビジュアル表現を特徴とする大型ゲームプロジェクトとして開発が進められており、これまでに東京ゲームショウなどの国内イベントのほか海外の大型ゲームイベントへの出展などを通じて、国内外で注目を集めています。

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000094069.html）

本契約を通じて、Saroasisのゲーム開発プロジェクトにおける制作を支援する体制を構築し、Saroasisとの協業を進めてまいります。今後も当社は、ゲーム・エンターテインメント領域における制作実績の積み重ねを通じて、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

■タイトル情報：『運命のトリガー』

公式サイト：https://fatetrigger.com/ja-jp.html#/ja-jp/home

公式X（旧Twitter）：https://x.com/FateTrigger_JP

公式Discord：https://discord.gg/fatetriggerjp

『運命のトリガー』は、2026年初頭にリリース予定のアニメと戦術アクションを融合したバトルロイヤルゲームです。Unreal Engine 5を採用し、高精細なグラフィックとアニメ調演出を融合させた大型タイトルとして開発が進められています。開発を手掛けるSaroasis Studiosは、15年以上にわたりシューティングゲームの開発に携わってきた経験豊富なチームであり、600名を超えるスタッフが情熱と専門性を活かして本作の開発を担っています。

これまでにクローズドβテスト（CBT）が実施され、2025年8月にはドイツ・ケルンで開催された「gamescom 2025」に出展。さらに2025年9月開催の「東京ゲームショウ2025」へ出展した注目作です。なお、将来的にはPlayStation 5でのリリースも予定されています。