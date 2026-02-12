クラフトワークスが「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞」を受賞

Fun Standard株式会社楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025 九州・沖縄エリア賞

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／本社：福岡県大野城市／代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）が展開するブランド「CRAFT WORKS（クラフトワークス）」は、楽天グループ株式会社が表彰する「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025」にて、「九州・沖縄エリア賞」を受賞しました。

クラフトワークス楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025」とは

楽天ショップ・オブ・ジ・エリアとは、日本全国の楽天市場ショップの中から各エリアで特に著しい活躍をしたショップへ贈られる賞です。

https://event.rakuten.co.jp/soashop/

CRAFT WORKS（クラフトワークス） 担当者のコメント

この度、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025」にて、栄誉ある「九州・沖縄エリア賞」を受賞できましたことを、大変光栄に思います。

このような栄誉ある賞をいただけたのは、ひとえにお客様のご愛顧のおかげでございます。心から感謝申し上げます。

CRAFT WORKSは、車を日常的に使う方から、アウトドアやカスタムを楽しむ方まで、幅広いユーザーの声に向き合ってまいりました。

車種専用設計によるフィット感や、使い勝手を重視したコンソールボックス、フロアマットなど、「取り付けた瞬間から違いを感じられる」製品づくりが、多くのお客様に評価いただけた結果だと受け止めております。

「取り付けた瞬間から、いつもの運転が少し楽しくなる」

そんな体験をこれからもお届けできるよう、現状に満足することなく、製品のクオリティを磨き続けてまいります。

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

クラフトワークスロゴ

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/