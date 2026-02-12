2026年1月、株式会社アイ・アンド・プラス(本社：浜松市、代表取締役：井下 郁夫)は、盆栽の長期室内展示用光源装置「サイリウム」の第３弾として「サイリウムペンダントライト」を発売しました。サイリウムペンダントライトは、アートなインテリアとしてお宅のリビングやお店の中に盆栽を飾り、育み、その美しさを楽しんでいただけるように開発しました。 ライトボックスのカバーは、静岡の伝統的な竹工芸で繊細な曲線と優美な美しさが魅力の駿河竹千筋細工によるもので、ひとつひとつ職人の手で製作されます。これまで、松や真柏を全く自然光の入らない室内で何ヶ月にも渡りその美しさを保ち続けることは困難でした。 サイリウムの光源装置は2024年10月に特許を取得、長期間に渡り自然光の入らない室内で盆栽の美しさを維持し成長します。またその光は、晴天の陽の光に限りなく近く、葉や花の色は自然光で見る色と変わらず、盆栽の美しさを浮き立たせます。■製品概要製品名 ： サイリウムペンダントライト発売日 ： 2026年1月価格 ： 388,000円 (税込金額 426,800円)サイズ ：駿河竹千筋細工カバー : 幅328mm ×高さ220mm販売場所： 下記Webサイトからご注文いただけますURL ： https://www.bloomfield.jp/sairium■問い合わせ先株式会社アイ・アンド・プラス Bloom Field事業部電話番号： 053-571-8755メール ： info@bloomfield.jp

